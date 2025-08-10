ورود سازمان بازرسی به یکی از مناقصات منطقه عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تأکیدات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر معاملات دولتی، ارائه هشدارهای دقیق و همراه با راهکار مناقصات یکی از شرکت‌های مستقر در عسلویه، مورد بررسی و نظارت بازرسان بازرسی‌کل استان بوشهر قرار گرفت.

بنابراین گزارش، پس از انجام بررسی‌های لازم و ملاحظه غیرمتعارف بودن پیشنهاد قیمت‌های مناقصه مذکور، هشدار لازم به منظور اتخاذ تصمیم قانونی در راستای رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از تضییع بیت‌المال داده شد.

در پی این هشدار و همکاری مدیرعامل شرکت موصوف، مناقصات مزبور تجدید و منجر به کاهش قیمت اولیه و صرفه‌جویی به مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به نفع بیت‌المال شد.