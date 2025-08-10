  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

ورود سازمان بازرسی به یکی از مناقصات منطقه عسلویه

ورود سازمان بازرسی به یکی از مناقصات منطقه عسلویه

سازمان بازرسی کل استان بوشهر با ورود به مناقصات یکی از شرکت‌های دولتی مستقر در پارس جنوبی و صدور هشدارهای نظارتی، مانع تضییع حقوق دولتی به میزان ۱۱۸ میلیارد تومان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تأکیدات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر معاملات دولتی، ارائه هشدارهای دقیق و همراه با راهکار مناقصات یکی از شرکت‌های مستقر در عسلویه، مورد بررسی و نظارت بازرسان بازرسی‌کل استان بوشهر قرار گرفت.

بنابراین گزارش، پس از انجام بررسی‌های لازم و ملاحظه غیرمتعارف بودن پیشنهاد قیمت‌های مناقصه مذکور، هشدار لازم به منظور اتخاذ تصمیم قانونی در راستای رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از تضییع بیت‌المال داده شد.

در پی این هشدار و همکاری مدیرعامل شرکت موصوف، مناقصات مزبور تجدید و منجر به کاهش قیمت اولیه و صرفه‌جویی به مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به نفع بیت‌المال شد.

کد خبر 6556597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها