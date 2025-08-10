به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: سیستم‌های آمریکایی به طور فزاینده‌ای در مناطقی در حال ظهور هستند که تأثیر مستقیمی بر امنیت روسیه دارند.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: هر کاری که روسیه در مورد استقرار سیستم‌های تسلیحاتی انجام می‌دهد، واکنشی به اقدامات ایالات متحده و متحدانش است. اولین نشانه‌های عقل سلیم در روابط بین روسیه و آمریکا پس از سال‌ها غیبت، دوباره در حال ظهور و بروز است.

سرگئی ریابکوف در این خصوص اضافه کرد: علاوه بر سامانه‌های اورشنیک، روسیه سلاح‌های پیشرفته دیگری نیز دارد. خطر درگیری هسته‌ای در جهان روند کاهشی ندارد. روسیه پس از انقضای پیمان «استارت نو»، فقدان کنترل تسلیحات هسته‌ای را خطرناک می‌داند.