تأکید مدیرکل راهداری کرمانشاه بر استفاده زائران از مواکب بین‌راهی

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، بر لزوم استفاده از مواکب بین‌راهی و ایستگاه‌های پویش «چشم به راه» تأکید کرد.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم این استان همواره در مهمان‌نوازی پیشگام بوده‌اند، اظهار داشت: کرمانشاهیان با سابقه‌ای دیرینه در پذیرایی از مهمان، از صمیم قلب افتخار می‌کنند که بتوانند به زائران اربعین حسینی خدمت کنند.

وی با اشاره به تغییر مسیر تردد جاده‌ای به سمت بازگشت زائران افزود: اکنون موج بازگشت آغاز شده و معمولاً زائران از هر مبدأیی که حرکت کنند، بیش از دو ساعت در خودرو هستند. در چنین شرایطی، لازم است که استان کرمانشاه به‌عنوان استان میزبان، محل‌هایی برای استراحت زائران فراهم کند تا بتوانند با سطح هوشیاری بالا ادامه مسیر دهند و سفری ایمن و بدون دردسری را تجربه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: توصیه ما به ترافیک عبوری این است که از مواکب بین‌راهی و ایستگاه‌های پویش "چشم به راه" که در مسیرها مستقر شده‌اند، استفاده کنند. در این ایستگاه‌ها انواع نوشیدنی و امکانات رفاهی مهیا شده است و در صورت نیاز به خدمات خاص، راهدارخانه‌های ما در طول مسیر آماده خدمت‌رسانی هستند.

خسروی با آرزوی سفری امن و بدون حادثه برای همه زائران، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری همه دست‌اندرکاران و همراهی مردم، اربعینی بدون حادثه را پشت سر بگذاریم و شاهد سلامتی همه زائران باشیم.

