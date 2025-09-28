کرمانشاه در میان ۱۰ استان برتر کشور از نظر کیفیت آرد قرار دارد

علی ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظارت مستمر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و همچنین مرکز پژوهش‌های غلات بر روند تولید آرد انجام می‌شود و همین موضوع باعث شده کرمانشاه جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر کیفیت آرد قرار گیرد.

وی با اشاره به تاریخ مصرف آرد افزود: تاریخ مصرف آرد یک‌ماه است و بر همین اساس، تأمین نیاز واحدهای صنفی استان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که آرد تولید شده در همین بازه زمانی به مصرف برسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: حتی در شرایط خاص زمستانی نیز برای تأمین آرد مشکلی وجود ندارد و در مناطق دورافتاده مانند روستاهای سنقر و کلیایی، آرد به‌صورت ماهانه خریداری و توزیع می‌شود. همچنین تجربه استان‌های برف‌گیر مانند کردستان و آذربایجان نشان داده که در مواقع ضروری از امکانات ارتش مانند نفربرها نیز برای رساندن آرد به مناطق صعب‌العبور استفاده خواهد شد تا نانوایی‌ها دچار کمبود نشوند.

ملکشاهی میانگین سرانه مصرف آرد در استان کرمانشاه را حدود هشت کیلوگرم در ماه عنوان کرد و افزود: با توجه به نمونه‌گیری‌ها و آزمایش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های غلات، کیفیت آرد تولیدی استان همواره مورد تأیید قرار گرفته و کرمانشاه در این زمینه جایگاه مناسبی در کشور دارد.