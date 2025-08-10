  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

محورهای گفتگوی تلفنی «علی‌اف» و «زلنسکی»

محورهای گفتگوی تلفنی «علی‌اف» و «زلنسکی»

رئیس جمهور اوکراین و «الهام علی‌اف» در خصوص روابط دوجانبه به صورت تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آذرتاج، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه با الهام علی‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان تماس تلفنی برقرار کرد.

زلنسکی در این تماس نشست سران باکو و ایروان را مطلوب توصیه کرده و آن را به همتای خود تبریک گفت.

در این تماس تلفنی همچنین به روابط دوجانبه میان جمهوری آذربایجان و اوکراین اشاره شد.

ررسای جمهور دو کشور بر نشست اخیر کمیسیون بین دولتی که ماه گذشته در باکو برگزار شد و در آن مذاکرات مفیدی در مورد توسعه روابط اقتصادی و تجاری انجام شد، تأکید کردند.

در طول این گفتگو، هر دو طرف حملات هوایی ادعایی روسیه به یک انبار نفت متعلق به شرکت سوکار جمهوری آذربایجان در اوکراین و همچنین یک ایستگاه کمپرسور گاز که گاز باکو را به اوکراین منتقل می‌کرد، محکوم کردند.

کد خبر 6556621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها