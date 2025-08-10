https://mehrnews.com/x38KNV ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲ کد خبر 6556636 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲ آمادگی ناوگان حملونقل مرزی خسروی برای بازگشت زائران کرمانشاه - ناوگان قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی به صورت شبانه روزی با حجم بسیار بالایی، در حال خدمات رسانی است. دریافت 20 MB کد خبر 6556636 کپی شد مطالب مرتبط مرز خسروی ظرفیتهای بسیار خوبی برای تردد زائران اربعین دارد کاهش ۳۱ درصدی سوانح رانندگی در کرمانشاه زیرساخت های مناسب مرز خسروی آمادگی تردد راحت و سریع زائران را دارد برچسبها کرمانشاه مرز خسروی حمل و نقل اربعین 1404
