کاهش ۳۱ درصدی سوانح رانندگی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر یکشنبه در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه که به ریاست سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در مرز خسروی برگزار شد، اظهار کرد: پلیس از همان روز نخست با همه توان در میدان خدمت به زائران اربعین حضور داشت و این خدمت رسانی تا بازگشت آخرین زائر ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: یکی از این اقداماتی که امسال برای اولین بار انجام شد، اجرای طرح جامع ترافیکی بود که باعث روان سازی حجم بالای تردد خودروها و در عین حال کاهش سوانح رانندگی باشیم.

سردار حاجیان با اشاره به کاهش ۳۱ درصدی سوانح رانندگی در استان از کرمانشاه از ابتدای صفر تا پایان روز پانزدهم این ماه بوده ایم، گفت: امیدوارم زائران در مسیر برگشت نیز با پلیس همکاری لازم را داشته باشند و با عمل به توصیه‌های همکاران با صحت و سلامت به شهر و دیار خود بازگردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به احداث ۱۰ ایستگاه خواب زدایی، گفت: این ایستگاه‌ها در مسیرهای محل تردد زوار راه اندازی و پذیرایی لازم نیز از زوار صورت می‌گیرد تا این عزیزان پس از استراحت به مسیر خود ادامه دهند.

وی همچنین با اشاره به وجود ۲۲۴ گشت انتظامی برای تأمین امنیت زائران، خاطرنشان کرد: در کنار آنها یک هزار و ۵۷ پلیس یار اربعین نیز به کار گیری شده اند تا خدمات مورد نیاز را به زوار ارائه کنند.

سردار حاجیان راه اندازی میز تخصصی پلیس را از دیگر اقدامات پلیس کرمانشاه در مأموریت اربعین عنوان کرد و گفت: زائران با مراجعه به نیروهای مستقر در این میز خدمت می‌توانند از خدمات مختلف بهره مند شوند، به عنوان نمونه اگر جای پارک خودرو خود را فراموش کرده اند و یا خودرو آنها جابه جا شده است از این طریق می‌توانند اطلاعات لازم را از وسیله نقلیه خود کسب کنند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه با اشاره به ایجاد ۱۰ پاسگاه فرماندهی، یادآوری کرد: این پاسگاه‌ها همه خدمات مورد نیاز از جمله معرفی محل‌های اسکان و تغذیه، اطلاعات طول مسیر، موکب ها و ایستگاه‌های خواب زدایی و … را به زوار ارائه می‌کنند.