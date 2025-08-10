به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، با اشاره به موضوع غزه گفت: دیروز وزارت امور خارجه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کرد و موضع وزارت خارجه در این خصوص مشخص است. هرگونه اشغال غزه و یا جابجایی مردم غزه را نمی‌پذیریم و آن را محکوم می‌کنیم.

عراقچی ادامه داد: جنایاتی که هر روز صورت می‌گیرد نیز محکوم است. دیروز، ۲۲ کشور اسلامی بیانیه مشترکی صادر کردند و مواضع کشورهای اسلامی، کشورهای عربی و کشورهای منطقه در این خصوص تا کنون بسیار مثبت بوده و جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را به وضوح اعلام کرده است.

وزیر امور خارجه در خصوص مذاکرات فردای کشورمان با آژانس هسته‌ای، اظهار کرد: مذاکرات ما فردا با آژانس است. در خصوص چارچوب جدید همکاری، توضیحات لازم پیشتر ارائه شده است. معاون آقای گروسی فردا به تهران سفر خواهد کرد. هیچ برنامه‌ای برای بازرسی و بازدید وجود ندارد. ما هنوز به توافق چارچوب جدید دست نیافته‌ایم و همکاری‌ها آغاز نشده است.

وی ادامه داد: این چارچوب جدید حتماً بر مبنای قوانین مجلس محترم شورای اسلامی صورت خواهد گرفت و تماس‌های ما با اروپایی‌ها ادامه دارد.

عراقچی در خصوص طرح موضوع اسنپ بک از سوی کشورهای اروپایی، تصریح کرد: آنها بحث اسنپ بک را مطرح کرده‌اند. موضع ما کماکان روشن است. از نظر ما، اسنپ بک موضوعیت ندارد که اروپا بخواهد این کار را انجام دهد. اروپایی‌ها با توجه به مواضعی که اتخاذ کرده‌اند، اصولاً از نظر ما مشارکت‌کننده در برجام به حساب نمی‌آیند.

وی افزود: البته بحث‌های فنی در این خصوص وجود دارد، که هم فنی و هم حقوقی است و همکاران من در تماس با آنها هستند. دور بعدی برای مذاکره فعلاً تنظیم نشده است.

وزیر خارجه در خصوص احتمال برگزار مذاکرات نروژ، بیان کرد: هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و من هیچ کشوری را تأیید نمی‌کنم.

وی در خصوص کریدور زنگزور، عنوان کرد: مکرراً در این زمینه صحبت داشته است. فردا وزیر امور خارجه ارمنستان تماس تلفنی خواهد داشت. آقای پاشینیان، نخست‌وزیر نیز تماس خواهد گرفت و روز سه‌شنبه قرار است که معاون وزیر خارجه ارمنستان به تهران بیاید. ما مشورت‌های مستمری داریم.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: موضع ما در خصوص زنگزور و این بحث مطرح شده کاملاً روشن است. ما از هرگونه صلحی بین ارمنستان و آذربایجان استقبال می‌کنیم و پیش‌تر نیز آمادگی خود را برای همکاری و کمک به روند صلح ارمنستان و آذربایجان اعلام کرده‌ایم. در خصوص منطقه قفقاز، مواضع ما کاملاً روشن است و ما خواهان حفظ حاکمیت کامل تمامی کشورهای منطقه بر سرزمین‌های خود هستیم و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه را دفاع می‌کنیم و هرگونه تغییر در مرزهای بین‌المللی را نمی‌پذیریم.