به گزارش خبرنگار مهر، رضا شنگی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره تمهیدات شهرداری منطقه ۲۰ برای جاماندگان راهپیمایی اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: برای ارائه خدمات بهینه به زائران و راهپیمایان اربعین، تدابیر ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی به‌صورت ویژه اجرا شده است تا این مراسم با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شود.

وی با اشاره به فضاسازی بصری شهر افزود: در راستای انتقال پیام عاشورا و ایجاد فضای معنوی مناسب، بیش از ۲۷۰ پرچم پل سواره‌رو، ۵ ابرپرچم، ۳۰ پرچم داربستی و بیش از ۵۰۰ پرچم سایز ۱۲۰×۷۰ نصب شده است. همچنین، ۳۰۰۰۰ متر ریسه پارچه‌ای مشکی، ۲۰۰۰ متر کتیبه، ۱۵ بیرق، ۲ طاق نصرت و ۷ تخته ابرپرچم نما اجرا شده است.

شهردار منطقه ۲۰ ادامه داد: عملیات رنگ‌آمیزی ۲۰۰ المان شهری، اجرای ۳۰۰۰ متر مربع دیوارنگاری، ترمیم ۱۵۰۰ متر مربع نقاشی دیواری و نصب ۱۰۰ کتل و ۱۰۰ تیغه علم نیز انجام شده است. علاوه بر این، ۲۵۰ تخته بنر پرتابل برای مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین چاپ و نصب شده است.

شنگی به خدمات فضای سبز اشاره کرد و گفت: کاشت و واکاری ۲۵۰۰ متر مربع فضای سبز، نظافت سه آبنما، رسیدگی به ۱۵ هزار متر مربع فضای سبز قبل و بعد از مراسم و همچنین رفع نقص ۲۳ سرویس بهداشتی انجام گرفته است، برای بهبود شرایط، ۵ دستگاه تانکر آب در کنار سرویس‌ها مستقر و ۱۸۰ نیروی کارگری به همراه کیسه‌گذاری ۲۰۰۰ مورد جهت بهسازی مسیر فعال شده‌اند.

وی درباره خدمات پسماند نیز تصریح کرد: با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و شهرداری منطقه، ۶۰ نفر شهربان و معبربان، ۴۴ خودروی حمل پسماند، ۱۰ خودروی غلتان و ۹۴۵ نیروی کارگری ویژه نظافت و جمع‌آوری زباله خشک، ۸۰ مخزن ویژه پسماند خشک، ۱۰ خودروی ملودی جمع‌آوری زباله خشک، ۱۰۰ کیلوگرم کیسه زباله و ۳۰ مخزن ۱۲۰ لیتری همراه با ۱۸ تانکر در مسیر راهپیمایی آماده خدمت‌رسانی هستند.

شهردار منطقه در پایان تاکید کرد: تمامی ظرفیت‌های خدماتی و ارگان‌های ذیربط در راستای حمایت و خدمات‌رسانی به زائران اربعین بسیج شده‌اند و اکیپ‌های شهربان و معبربان به همراه ماشین‌آلات خدمات شهری، جایگاه استراحت، سرویس‌های بهداشتی پرتابل و دستگاه‌های مه‌پاش در مسیر مستقر خواهند بود.