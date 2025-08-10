پست فوق توزیع برق امامزاده جعفر گچساران فردا وارد مدار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستایی افزود: پست گنبد امامزاده جعفر گچساران یکی از ۷ پروژه حیاتی در بخش انتقال نیرو و فوق توزیع کهگیلویه و بویراحمد است که صبح فردا دوشنبه به بهره برداری میرسد.
وی ادامه داد: این پروژه سال ۱۳۹۸ با هدف تأمین برق پایدار طرحهای آبرسانی کشاورزی، و توسعه بخش صنعتی و خانگی در گچساران و باشت تصویب شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مجموع اعتبار پروژههای حیاتی سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است تصریح کرد: اعتبار پست گنبد بیش از ۲۰۳ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: از تعداد ۷ پروژه حیاتی استان، ۵ پروژه به آماده بهرهبرداری و ۲ پروژه احداث پست و خط انتقال فوق توزیع قلعه رئیسی - دیشموک نیز ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
گفتنی است بر اساس برنامه زمانبندی دوشنبه ۲۰ مردادماه از ساعت ۴ تا ۵:۳۰ صبح این طرح حیاتی وارد مدار میشود و در این بازه زمانی برق مناطقی از گچساران و باشت به شرح زیر قطع میشود.
باشت
حوزه خان احمد و روستاهای تابعه، پمپ بنزین گشتاسب، شلالدون، حوزه پشت کوه و روستاهای تابعه
گچساران
سایت دانشگاه آزاد، خنگ بنار، جنوب بلوار نفت، قسمتی از شهرک نفت
بخشی از شهرک جهاد، شهرک معلم و بهارستان، بخشی از شهرک هدایت، مسکن مهر شاکری
شهرک لاله، تعاونی هفتگانه، حدفاصل چهار راه گلستان تا مخابرات امام خمینی، پمپ بنزین و گاز شهرک نفت
نظر شما