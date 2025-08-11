تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در پایتخت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، درباره تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در پایتخت اعلام کرد: این مراسم، روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی (ع)، برگزار می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: بدین منظور محدودیت‌های تردد و توقف همچنین محل اخصاص داده شده برای پارکینگ خودروهای شخصی، از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲، در معابر ذیل در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود که جزئیات آن به شرح ذیل است:

مرحله اول: از ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ در کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا

مرحله دوم: (از ساعت ۴:۳۰ صبح روز برگزاری مراسم)

۱- همه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان شهدا تا میدان خراسان و در ادامه تا تقاطع ۱۷ شهریور شوش شرقی

۲- همه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان شوش شرقی از تقاطع ۱۷ شهریور تا میدان شوش.

۳- همه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان فداییان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم عبدالعظیم حسنی (ع).

۴- همه معابر اصلی و فرعی منتهی به حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در ضلع غرب، شرق و جنوب حرم مطهر.

۵- خیابان دستواره، بعثت، ابریشم و همچنین پل بزرگراه آزادگان به سمت شمال و جنوب فدائیان

۶- اعمال محدودیت در جاده ورامین به غرب از پل صوفی و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه شهید آوینی غرب.

۷- اعمال محدودیت تردد در جاده ورامین از سه راه تقی آبادو هدایت بار ترافیکی به بزرگراه شهید کریمی غربی

۸- اعمال محدودیت در شرق به غرب بزرگراه شهید کریمی و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه امام علی (ع).

۹- اعمال محدودیت در ضلع شرقی میدان معلم و هدایت بار ترافیکی به سمت جاده ورامین شرق و بزرگراه شهید آوینی و همچنین ورودی میدان معلم به خیابان ۲۴ متری.

۱۰- همه معابر ضلع شمالی جاده ورامین به سمت جنوب و هدایت بار ترافیکی از خیابان‌های نبی پور و میر عابدینی به خیابان ابن بابویه شمال.

۱۱- همه معابر ضلع شمال خیابان ۲۴ متری به سمت جنوب و هدایت بار ترافیکی از خیابان‌های مهاجری ، مجتبی و شیر محمدی به سمت شمال و جاده ورامین ( اعمال محدودیت تردد درتقاطع پیلغوش و شیر محمدی (آردایران) و انسداد ورودی پیلغوش به خیابان فداییان اسلام حائز اهمیت می‌باشد).

۱۲- اعمال محدودیت در کلیه معابر ضلع جنوبی خیابان ۲۴ متری به سمت شمال و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه شهید آوینی .

۱۳- اعمال محدودیت تردد ضلع شمال میدان بسیج مستضعفین (سه راه ورامین) و هدایت بار ترافیکی به خیابان ابن بابویه و غیوری شمال.

۱۴- اعمال محدودیت در شمال به جنوب خیابان غیوری از دورگرد قبل از میدان بسیج مستضعفین.

۱۵- اعمال محدودیت غرب به شرق بزرگراه کریمی به میدان معلم و غیوری جنوبی و ابن بابویه جنوب.

۱۶- بزرگراه شهید آوینی کنار گذر پل صوفی ورودی به خیابان شهدای ۱۸ دی.

۱۷- خیابان سلمان فارسی به خیابان ایرانیت.

۱۸- اعمال محدودیت در میدان سلمانی به سمت شمال - میدان قشقایی به سمت میدان سلمانی و خیابان احمد قمی به شمال- میدان سلمان فارسی به شمال و ضلع شرقی- ضلع شرقی میدان امام هادی (ع)

۱۹- اعمال محدودیت کلیه دسترسی‌های بزرگراه شهید آوینی به خیابان سلمان فارسی، خیابان شهید زهره وند

۲۰- اعمال محدودیت در کلیه معابر ضلع شمال خیابان قم به جنوب و کلیه معابر ضلع جنوبی به سمت شمال.

۲۱- اعمال محدودیت در خیابان کریمیان ورودی خیابان فدایی.

۲۲- اعمال محدودیت در میدان هادی ساعی ورودی به خیابان مدرس – خیابان کمیل ورودی به خیابان آستانه .

۲۳- اعمال محدودیت ترافیکی در کلیه ورودی‌های شهر ری از سمت غرب بزرگراه رجایی و بزرگراه شهید هاشمی (صالح آباد)، از سمت شمال بزرگراه آزادگان و از سمت شرق بزرگراه امام علی (ع) و سه راه ورامین از سمت جنوب بزرگراه شهید آوینی. (در صورت نیاز)

۲۴- اعمال محدودیت دسترسی از بزرگراه شهید هاشمی در مسیرهای شمال به جنوب و جنوب به شمال به بزرگراه شهید آوینی از ساعت اعلامی رده فرماندهی با نیوجرسی و نصب علائم ایمنی و آشکارسازی کامل صورت می‌پذیرد.

۲۵- اعمال محدودیت کلیه معابر ضلع شمالی خیابان ورامین به خیابان ورامین.

محدودیت توقف نیز از ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ به شرح ذیل اجرا می‌شود:

۱- معابر پیرامون میدان امام حسین (ع)

۲- خیابان ۱۷ شهریور حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان شوش

۳- خیابان شوش حد فاصل خیابان ۱۷ شهریور تا میدان شوش در هر دو مسیر بطور کامل

۴- خیابان فداییان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم در هر دو مسیر

۵- خیابان قم تا محدوده میدان فرمانداری بطور کامل

۶- محدوده درب‌های ضلع شرقی، غربی و جنوبی حرم بطور کامل

۷- خیابان ۲۴ متری حدفاصل میدان حرم تا خیابان سازمان آب

۸- جاده ورامین حدفاصل سه راه ورامین تا میدان معلم در هر دو مسیر

۹- خیابان شهرداری حد فاصل خیابان رجایی تا میدان مدرس

محل مجاز پارک خودروهای شخصی

۱- بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه کریمی در هر دو مسیر

۲-- بزرگراه شهید کریمی حدفاصل بلوار شهید رجایی تا بزرگراه شهید آوینی

۳- بزرگراه شهید آوینی حدفاصل بزرگراه امام علی (ع) تا بزگراه هاشمی در هر دو مسیر

۴- خیابان دماوند، خیابان پیروزی، خیایان مجاهدین، خیابان محلاتی و ۱۵ خرداد شرقی، خیابان خراسان، خیابان خاوران

نکته: رانندگان خودروهای شخصی در کلیه معابر موازی و عمود بر محدوده برگزاری مراسم مجاز به پارک خودرو بوده و درمعابری که دارای عرض مناسب می‌باشند پارک اریب بلامانع است

مسیرهای تاکسیرانی:

۱- مسیر شماره یک: (۱۰ دستگاه)

مبدا: تقاطع بعثت فداییان اسلام

مقصد: مترو پایانه جنوب

مسیر رفت: بزرگراه بعثت تقاطع فداییان اسلام (زیر پل)، بزرگراه بعثت به غرب تقاطع عباسی

مسیر برگشت: بزرگراه بعثت به غرب، دورگرد بعد از پل راه آهن به شرق، بزرگراه بعثت به شرق تقاطع فداییان اسلام (زیر پل)

۲- مسیر شماره دو: (۱۰ دستگاه)

مبدا: تقاطع فداییان اسلام- شهید پیرابنده (ابریشم)

مقصد: مترو علی آباد

مسیر رفت: تقاطع ابریشم فداییان اسلام، خیابان ابریشم به غرب، خیابان بیست و یک متری بعثت به جنوب، بزرگراه آزادگان به غرب، بلوار دستواره به شمال، مترو علی آباد

مسیر برگشت: بلوار دستواره به شمال، بلوار شهید پیرابنده، تقاطع فداییان اسلام

۳- مسیر شماره سه: (۱۰ دستگاه)

مبدا: تقاطع فداییان اسلام - شهید غیبی مقصد: مترو جوانمرد قصاب

مسیر رفت: تقاطع خیابان فداییان اسلام -بلوار شهید غیبی، بلوار شهید غیبی به غرب، میدان مادر، بلوار دستواره به جنوب، ایستگاه مترو جوانمرد قصاب

مسیر برگشت: ایستگاه مترو جوانمرد قصاب، بلوار دستواره به شمال، میدان مادر، بلوار شهید غیبی به شرق، تقاطع خیابان فداییان اسلام -بلوار شهید غیبی

۴- مسیر شماره چهار: (۳۰ دستگاه)

مبدا: تقاطع فداییان اسلام – امام حسین (ع)

مقصد: مترو جوانمرد قصاب

مسیر رفت: تقاطع خیابان فداییان اسلام -بلوار امام حسین (ع)، بلوار امام حسین (ع) به غرب، میدان نماز، بلوار دستواره به شمال، میدان مادر، بلوار دستواره به جنوب، ایستگاه مترو جوانمرد قصاب

مسیر برگشت: ایستگاه مترو جوانمرد قصاب، بلوار دستواره به جنوب، میدان نماز، بلوار امام حسین (ع) به شرق، تقاطع خیابان فداییان اسلام -بلوار امام حسین (ع)

۵- مسیر شماره پنج: (۱۰۰ دستگاه)

مبدا: میدان حرم

مقصد: راه آهن شهرری

مسیر رفت: میدان حرم، خیابان قم به سمت غرب، میدان فرمانداری، مترو شهر ری

مسیر برگشت: مترو شهر ری، میدان فرمانداری، خیابان قم به شرق، میدان حرم

۶- مسیر شماره شش: (۳۰ دستگاه)

مبدا: میدان مدرس

مقصد: مترو شهر ری

مسیر رفت: میدان مدرس، بلوار مدرس، میدان ساعی، خیابان ورزشگاه، خیابان مدرسه، خیابان داسار، مترو شهر ری

مسیر برگشت: مترو شهرری، خیابان مدرسه، خیابان کمیل، میدان ساعی، بلوار مدرس، میدان مدرس

۷- مسیر شماره ۷: (۳۰ دستگاه) مبدا: تقاطع خیابان فداییان اسلام –بزرگراه شهید کریمی مقصد: مترو جوانمرد

مسیر رفت: بزرگراه شهید کریمی به غرب، بلوار دستواره به سمت شمال میدان مادر، بلوار دستواره به جنوب، مترو جوانمرد قصاب

مسیر برگشت بلوار دستواره به سمت جنوب، میدان نماز، خیابان کمیل به شمال، بزرگراه شهید کریمی به شرق، تقاطع فداییان اسلام

۸- مسیر شماره ۸: (۳۰ دستگاه)

مبدا: میدان سلمان فارسی

مقصد: راه آهن شهر ری

مسیر رفت: میدان سلمان فارسی، بلوار سلمان فارسی، خیابان دکتر کریمیان، راه آهن شهرری