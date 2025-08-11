به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به بهبود چشمگیر زیرساخت‌ها و رفع گره‌های ترافیکی نسبت به سال گذشته، آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی تا روز هفدهم طرح (۲۰ مرداد) را اعلام کرد.

وی گفت: روند تردد زائران روان‌تر و بهتر از سال قبل است و از زائران تقاضا دارم زمان بازگشت خود را مدیریت کنند و بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. همچنین توصیه می‌کنم با استراحت کامل و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، مسیر بازگشت را طی کنند.

سردار حسینی افزود: سامانه سماح تا ساعت ۸ صبح امروز تعداد ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر ثبت‌نام کلی و ۳ میلیون و ۴۰ نفر ثبت‌نام قطعی (بیمه) را ثبت کرده است که ۵۹ درصد آقایان و ۴۱ درصد بانوان هستند. سهم انتخاب مرزها به این ترتیب است: مهران ۵۶ درصد، شلمچه ۲۲ درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه ۷ درصد، هوایی ۳ درصد، و مرزهای تمرچین، باشماق و مسیر دریایی هرکدام ۲ درصد.

وی اضافه کرد: با افزایش تقاضا برای مرزهای خسروی، چذابه و باشماق نسبت به سال گذشته مواجه هستیم. استان‌های تهران با ۱۶.۱ درصد، خوزستان با ۱۳.۴ درصد، اصفهان با ۹.۷ درصد، خراسان رضوی با ۸.۹ درصد، فارس با ۵.۵ درصد، قم با ۵.۲ درصد و کرمان با ۳.۷ درصد بیشترین سهم ثبت‌نام را دارند که روند رشد خوزستان، قم و تهران در ۴۸ ساعت اخیر قابل توجه است.

رئیس پلیس راهور گفت: آمار گذر مرزی از ابتدای طرح تا ساعت ۹ صبح امروز نشان می‌دهد ۳,۲۶۰,۰۰۰ نفر از کشور خارج شده‌اند که سهم مرزها به ترتیب مهران ۴۵ درصد، شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۴ درصد، چذابه ۷ درصد، هوایی ۴ درصد، تمرچین ۲ درصد و باشماق ۱ درصد است. تقریباً تمام ثبت‌نام‌کنندگان سماح از کشور خارج شده‌اند و حتی حدود یک درصد بیش از ثبت‌نام قطعی نیز تردد داشته‌ایم.

وی افزود: از این تعداد، یک میلیون ۶۷۹ هزار نفر وارد کشور شده‌اند و یک میلیون ۵۸۱ هزار نفر، معادل ۴۸ درصد، همچنان در عراق حضور دارند. سهم مرزهای ورود به کشور شامل مهران ۴۲ درصد، شلمچه ۲۹.۲ درصد، خسروی ۹.۸ درصد، چذابه ۷.۸ درصد، هوایی ۶.۵ درصد، تمرچین ۲.۹ درصد و باشماق ۱.۸ درصد است. روند ورود زائران از ۱۸ مرداد صعودی و روند خروج کاهشی شده، به گونه‌ای که طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ورود تقریباً دو برابر خروج بوده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: تردد وسایل نقلیه به پنج استان مرزی در بازه ۱۶ روزه (۴ تا ۱۹ مرداد) امسال، ۵۴ میلیون تردد را ثبت کرده که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. در این میان، تردد اتوبوس با ۶۹۶ هزار تردد، ۱۴ درصد کاهش یافته و تردد سواری و وانت با ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد، ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. استان‌های دارای افزایش تردد عبارتند از: کردستان ۲۰ درصد، ایلام ۸ درصد و خوزستان ۲ درصد. استان‌های آذربایجان غربی با ۱۷ درصد کاهش و کرمانشاه با ۷ درصد کاهش، افت تردد داشته‌اند.

وی ادامه داد: انباشت وسایل نقلیه در استان‌های مرزی از دیروز کاهشی شده است. در بازه ۱۶ روزه، ۷۵۲ هزار دستگاه وارد محدوده مرزها شده که بیشترین رشد تردد سواری و وانت به مرزهای مهران و خسروی و بیشترین رشد تردد اتوبوس به مرز مهران اختصاص دارد. تا ساعت ۲۴ دیشب، انباشت در مرز مهران ۹۶ هزار دستگاه و در مرز خسروی ۳۲ هزار دستگاه بوده است.

سردار حسینی گفت: در این مدت، ۷۰ درصد زائران با خودروهای سواری و وانت، ۱۹ درصد با اتوبوس، ۶.۵ درصد با قطار و ۴.۵ درصد با هواپیما به مرزها عزیمت کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: تصادفات در پنج استان مرزی از ۴ تا ۱۹ مرداد، با ۱۱۶ فوتی، ۹ درصد کاهش و با ۲,۷۱۸ مجروح، ۱۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قمری سال قبل داشته است. با این حال، آذربایجان غربی با ۲۹ فوتی و ایلام با ۱۴ فوتی، افزایش فوتی نسبت به سال قبل را تجربه کرده‌اند. بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی به علت عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسیله و انحراف به چپ یا تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است.

وی گفت: بیشترین زمان وقوع این تصادفات بین ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ (۲۳ درصد)، ساعت ۲۰ تا ۲۴ (۲۲ درصد) و ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ (۲۱ درصد) بوده و سهم ساعت ۲۴:۰۰ تا ۴:۰۰ صبح نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشته که عمدتاً به علت خستگی و خواب‌آلودگی است. واژگونی سهم بالایی در نوع برخورد دارد و راه‌های فرعی با ۹ درصد افزایش و کامیون‌ها با ۱ درصد افزایش در تصادفات نقش داشته‌اند.

سردار حسینی در پایان تأکید کرد: لزوم مدیریت زمان بازگشت، از زائران می‌خواهم بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با استراحت کافی، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی به شدت پرهیز کنند.