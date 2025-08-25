به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدنظام موسوی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه مسابقه فوتبال تیمهای استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان را اعلام کرد.
موسوی با اشاره به برگزاری دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور بین تیمهای استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در ساعت ۱۹:۳۰ روز سهشنبه ۴ شهریورماه در ورزشگاه شهدای قدس، گفت: به منظور تسهیل در تردد و حفظ نظم و امنیت، محدودیتهای ترافیکی در معابر منتهی به ورزشگاه اعمال خواهد شد.
وی افزود: ممنوعیت پارک خودرو در خیابانهای اطراف ورزشگاه در روز بازی، محدودیت مقطعی در بلوار شهید کلهر از ساعت ۱۴ الی ۲۲، و همچنین محدودیت کامل تردد در خیابان بهشت در همین بازه زمانی از جمله تدابیر ترافیکی است که اجرا میشود.
فرمانده انتظامی شهرقدس ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۴ الی ۲۲ روز بازی، محدودیتهای ترافیکی از ابتدای بلوار ۳۰ متری شورا تا ابتدای خیابان ساحل و روبروی بهشت فاطمه (س) به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
موسوی تصریح کرد: تردد موتورسیکلت در محدودههای اعلام شده تا پایان مسابقه ممنوع بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی از شهروندان و هواداران فوتبال خواست با رعایت قوانین و همکاری با مأموران پلیس، زمینه برگزاری مسابقهای امن و آرام را فراهم کنند.
نظر شما