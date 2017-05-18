۴۹۶ شعبه اخذ رای در شهرستان کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی عصر پنجشنبه در بازدید استاندار کرمان از ستاد انتخابات شهرستان کرمان در فرمانداری اظهار داشت: شهرستان کرمان بزرگترین شهرستان استان کرمان است که ۴۹۶ شعبه اخذ رای دارد که از این تعداد ۲۹۸ شعبه اخذ رای در شهر کرمان است.

وی افزود: جمعیت واجد شرایط برای رای گیری در شهر کرمان ۵۲۱ هزار و ۸۳۹ نفر است که ما اعتقاد داریم جمعیت بیش از این است و در سرشماری آماری حقیقی کرمان نیست چرا که افرادی ساکن کرمان هستند ودر شهرهای دیگر در زمان آمارگیری ثبت نام کرده اند.

توحیدی گفت: یک هیئت اجرای اصلی شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری و پنج هیئت اجرایی فرعی ماهان، راین، گلباف، چترود و شهداد داریم و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شش هیئت اجرائی فرعی وجود دارد.

فرماندار کرمان تصریح کرد: ۲۹۷ شعبه اخذ رای در شهر کرمان و ۶۴ شعبه در بخش مرکزی، ۲۱ شعبه در گلباف، ۳۱ شعبه در شهداد، ۲۰ شعبه در راین، ۳۶ شعبه در ماهان و ۲۶ شعبه در چترود راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: در هر شعبه پرتراکم هفت نفر و شعبه کم تراکم پنج نفر از معتمدین محلی حضور دارند و در مجموع حدود ۲۰ نفر در هر شعبه حضور داشته و کار اخذ رای را بر عهده دارند و تقریبا ۱۱ هزار نفر در جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه در شهرستان کرمان امر انتخابات را بر عهده دارند.

وی بیان داشت: این دوره از انتخابات ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن تقریبا انفورماتیک، یارانه ای و به صورت منظم و دقیق کارها انجام می شود.

فرماندار کرمان گفت: یک رایانه در هر شعبه اخذ رای وجود دارد که به سرور مرکزی وزارت کشور متصل هستند و افرادی که وارد شعبه می شوند، ابتدا با کد ملی استعلام شده و اگر جایی رای نداده و واجد شرایط باشند سیستم اجازه رای گیری می دهد.

توحیدی تاکید کرد: برای شعب پرتراکم پنج منشی و برای شعب کم تراکم سه منشی وجود دارد که کار تعرفه نوشتن را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه صندوق های اخذ رای فردا صبح ساعت چهار و ۳۰ دقیقه از انبار مرکزی خارج شده و به شعب تحویل داده می شود، عنوان کرد: ساعت هشت صبح تمامی شعب آماده اخذ رای از واجدان شرایط در حوزه شهرستان کرمان هستند.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم از انتخابات استقبال خوبی صورت می گیرد، افزود: در انتخابات شوراها تاکنون ۲۶۰ نفر فردا به رقابت خواهند پرداخت.