رسانه دولتی چینی امنیت تراشه آمریکایی را زیر سوال برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، در پشتی در واقع یک روش مخفی دور زدن فرایند احراز هویت نرمال یا کنترل های امنیتی است.

یوینان تانتیان حساب کاربری مرتبط با CCTV چین در بیانیه ای در وی چت نوشت تراشه های H۲۰ همچنین از لحاظ فناوری پیشرفته و حافظ محیط زیست نیستند.

در پایان بیانیه آمده بود: هنگامیکه یک نوع از تراشه نه حافظ محیط زیست است، نه پیشرفته و نه ایمن، ما به عنوان مصرف کننده به طور حتم می توانیم آن را نخریم.

پس از آنکه آمریکا در اواخر ۲۰۲۳ میلادی تحریم های صادراتی بر تراشه های پیشرفته وضع کرد، انویدیا تراشه های هوش مصنوعی H۲۰ را مخصوص بازار چین توسعه داد. دولت دونالد ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ میلادی و در میانه جنگ تجاری با چین، فروش آنها را ممنوع کرد اما این ممنوعیت در ماه جولای معکوس شد.

ناظر فضای سایبری چین در ۳۱ جولای اعلام کرد انویدیا را احضار کرده و از تراشه ساز آمریکایی خواسته توضیح دهد که آیا تراشه های مذکور هیچ گونه ریسک امنیتی در پشتی دارند یا خیر.

انویدیا بعدا اعلام کرد محصولاتش هیچ گونه درپشتی که اجازه دسترسی یا کنترل از راه دور را بدهد، ندارد.

یوینان تانتیان در گزارش خود در وی چت نوشت تراشه های انویدیا با استفاده از یک در پشتی سخت افزاری می توانند به قابلیت هایی مانند خاموش کردن از راه دور دست یابند.

پیش از یوینان تانتیان روزنامه پیپلز دیلی از انویدیا انتقاد کرده بود.