۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹

ترامپ افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای چینی را به تعویق انداخت

رئیس‌جمهوری آمریکا افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینی را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات از چین را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخته است.

این اقدام ترامپ در حالی است که وی هفته گذشته گفته بود که بر واردات نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌ها ۱۰۰ درصد تعرفه اعمال خواهد کرد، مگر اینکه شرکتی در آمریکا این محصولات را تولید کند.

نشریه گاردین نیز در این باره نوشته است: دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده چگونه از این سرمایه استفاده کند. به گفته یک مقام ناشناس، تراشه‌سازان برای دستیابی به مجوز صادرات به بازار چین با این توافقنامه، موافقت کرده‌اند.

