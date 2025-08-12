به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س ان بی سی، قرار بود این تعرفه ها از امروز (سه شنبه) اعمال شود، اما ترامپ چند ساعت قبل از آن یک دستور اجرایی را امضا کرد که مهلت مذکور را تا اواسط نوامبر سال جاری تمدید می کند. این تاخیر یکی از پیامدهای مورد انتظار جدیدترین دور مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین است که اواخر جولای در استکهلم برگزار شد.

اگر این مهلت تمدید نمی شد، تعرفه های وارداتی آمریکا بر کالاهای چینی به میزانی که در آوریل بود، باز می گشت. در آن زمان جنگ تعرفه بین دو رقیب تجاری به نقطه اوج خود رسیده بود و ترامپ تعرفه ای ۱۴۵ درصدی بر واردات کالاهای چینی وضع کرده بود. چین نیز در مقابل مالیات بر واردات کالاهای آمریکایی را به ۱۲۵ درصد رسانده بود.

هر دو طرف پس از نخستین دور مذاکره که در ژنو برگزار شد، در ماه می توافق کردند اعمال بخش اعظم تعرفه ها را متوقف کنند. آمریکا تعرفه های وارداتی خود را به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد بازگرداند.