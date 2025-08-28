به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از افتتاح مخزن ذخیره‌سازی ۴۰۰۰ مترمکعبی در باقرشهر خبر داد و این پروژه را گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی جنوب پایتخت عنوان کرد.

اکبریان در ادامه اظهار داشت: مخزن باقرشهر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شد و ظرفیت ذخیره‌سازی آب در این شهر را به سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقا داد. وی افزود: با اجرای این پروژه، امکان مدیریت مصرف و تأمین پایدار آب در شبانه‌روز فراهم شده است.

مدیرعامل آبفای منطقه شش تهران در ادامه با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت گفت: هم‌اکنون عملیات احداث دو مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی در کهریزک آغاز شده که با تخصیص اعتبارات لازم، پیش‌بینی می‌شود تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسند.

اکبریان همچنین به دیگر اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: از هفته دولت سال گذشته تاکنون، حفر چندین حلقه چاه در حسن‌آباد فشافویه، باقرشهر، آزادگان و سایر نقاط شهرستان ری انجام شده که در مجموع حدود ۲۵۰ لیتر بر ثانیه به منابع آبی منطقه اضافه کرده است.

وی با اشاره به شرایط خشکسالی و ضرورت همکاری شهروندان در مدیریت مصرف آب اظهار داشت: با وجود ورود به پنجمین سال خشکسالی، همراهی مردم در صرفه‌جویی، عبور کم‌تنش از تابستان را ممکن ساخته است. به گفته وی، در برخی مناطق تهران کاهش مصرف ۱۰ تا ۱۵ درصدی ثبت شده است.

مدیرعامل آبفای منطقه شش تهران همچنین از آغاز طرح ملی نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل با حضور وزیر نیرو خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه اجرا می‌شود و استمرار آن می‌تواند خدمات پایدار و مؤثری برای شهروندان به همراه داشته باشد.

اکبریان در پایان ضمن قدردانی از رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، خواستار تداوم همکاری در عرصه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف شد.