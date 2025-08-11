به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عالی گفت: عملیات کاوش باستان‌شناسی در محدوده جنوب غربی ارگ تاریخی گنبد سلطانیه از مردادماه آغاز شده است و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت، در کاوش باستان‌شناسی در این محوطه توانستیم به آثار باارزشی برسیم.

سرپرست کاوش و مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه افزود: در ادامه کاوش باستان‌شناسی در محدوده موسوم به ابواب البر بخش‌هایی از یک آرامگاه زیرزمینی در مجاورت گنبد سلطانیه کشف شد.

وی ادامه داد: با توجه به شواهد و مدارک موجود و نوشته‌های متون تاریخی، آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی و اسکلت‌های کشف شده در آن احتمالاً متعلق به خانواده سلطنتی ایلخانان مغول است.

عالی بیان کرد: گورستان سلطنتی یک بخش بسیار مهم در مجاورت گنبد سلطانیه است که مطابق با متون تاریخی برخی از اعضای خانواده سلطنتی از جمله یکی از همسران و فرزندان اولجایتو هشتمین ایلخان مغول در آنجا دفن شده است. گورستان‌های سلطنتی اطلاعاتی درباره سلسله مراتب اجتماعی و جایگاه افراد در جامعه ارائه می‌دهند.

وی افزود: کشف گورستان سلطنتی در کاوش‌های باستان‌شناسی در این ارگ می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را درباره تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم ارائه دهد. این نوع کشف معمولاً شامل بقایای انسان‌ها، اشیا قیمتی، سازه‌های معماری و کتیبه‌هایی است که می‌توانند به روشن شدن ابعاد مختلف زندگی افراد در گذشته کمک کنند.

سرپرست کاوش و مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه بیان کرد: نحوه تدفین و اشیا همراه مردگان می‌تواند بینش‌هایی درباره باورها و آئین‌های مذهبی آن دوره ارائه دهد. کاوش در این بخش از ارگ تاریخی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.