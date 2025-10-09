ابوالفضل عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه تاریخی، معماری و فرهنگی این اثر جهانی، اظهار داشت: گنبد سلطانیه به عنوان یکی از بزرگترین و برجستهترین آثار تاریخی ایران و جهان، پربازدیدترین جاذبه گردشگری استان زنجان است و همواره بیشترین شمار گردشگران استان را به خود اختصاص داده است. این واقعیت گواهی بر ظرفیت بینظیر این مجموعه در توسعه گردشگری منطقه است.
وی افزود: گنبد سلطانیه صرفاً یک سازه تاریخی نیست، بلکه مجموعهای عظیم و چندوجهی است که ارزشهای متنوع تاریخی، معماری و فرهنگی را در خود جای داده و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. از نظر وزارت میراث فرهنگی، این اثر اهمیت ویژه و استراتژیکی دارد و تلاش ما بر این است که این ارزش والا به درستی توسط مردم محلی و مسئولین شهری درک شود.
عالی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه هنوز برخی از مردم و به ویژه مسئولین شهری، به درستی اهمیت و ظرفیتهای گنبد سلطانیه را نمیشناسند و حتی گاهی آن را مانعی برای توسعه شهری قلمداد میکنند. در حالی که حفاظت و بهرهبرداری هوشمندانه و اصولی از این مجموعه میتواند موجب توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه شود.
مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی بیان داشت: آموزش و اطلاعرسانی مستمر به مردم و مسئولین، از مهمترین راهکارهای ارتقاء درک و شناخت نسبت به این میراث ارزشمند است. باید باور کنیم که یک شهر تاریخی با چنین ظرفیتهای بینظیری، نه محدودیت بلکه فرصتی طلایی برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی است.
وی همچنین به نقش بهرهبرداری اقتصادی مردم محلی از این میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر شرایطی فراهم شود که مردم محلی بتوانند به شیوهای سالم و پایدار از این مجموعه بهرهبرداری اقتصادی کنند، قطعاً نگهداری و حفظ آن نیز به شکل قابل توجهی بهبود مییابد و چرخهای مثبت از توسعه و حفاظت شکل خواهد گرفت.
عالی گفت: ما همواره در تلاشیم تا با همکاری مسئولین استان و نهادهای ذیربط، زمینه را برای معرفی هرچه بهتر این اثر جهانی فراهم کنیم و امیدواریم با همراهی مردم و مسئولان، گنبد سلطانیه بیش از پیش بدرخشد و به نمادی برجسته از توسعه گردشگری و فرهنگ استان زنجان تبدیل شود.
نظر شما