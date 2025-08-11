به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی از رفع تصرف و آزادسازی بخشی از حریم اثر تاریخی امامزاده چهل دختر در شهرستان نظرآباد خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح گشت‌های نظارتی و حفاظتی، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی از آثار تاریخی و بنای مذهبی امامزاده چهل دختر در روستای نجم‌آباد شهرستان نظرآباد بازدید کردند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: در این بازدید مشاهده شد بخشی از حریم شمالی و محدوده پیرامونی این اثر تاریخی توسط برخی افراد با توسعه زمین‌های کشاورزی مورد تعرض و تصرف قرار گرفته است.

زینالی گفت: بلافاصله پس از مشاهده این تخلف، با شناسایی عاملان و متصرفان، برگه اخطاریه صادر و تعهد کتبی مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی حریم اثر در اسرع وقت از آنها اخذ شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرر افزود: با هماهنگی و دستور قضائی دادستان شهرستان نظرآباد و همکاری پاسگاه انتظامی نجم‌آباد، متهمان احضار شدند و پس از تنظیم صورت‌جلسه، مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به برداشت محصول و آزادسازی کامل حریم اثر اقدام کنند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی استان، گفت: این اداره‌کل با هرگونه تعرض و تخریب به آثار و بناهای تاریخی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه سوءاستفاده از حریم این آثار را به هیچ فردی نخواهد داد.

اثر تاریخی امامزاده چهل دختر جزو بناهای تاریخی فرهنگی شهرستان نظرآباد است که قدمت آن به قرن هشتم هجری قمری می‌رسد. این محل را مدفن چهل تن از دختران و نوادگان ائمه‌ی اطهار (ع) می‌دانند.

این امامزاده از امامزاده‌های مشهور نظرآباد است که بنای آن در سالیان دور از بسیاری جهات مورد مرمت و بازسازی‌های مکرر قرار گرفته و این اقدامات تا قرن ۱۲ هجری قمری نیز تداوم داشته است. گنبد بنا در چند سال اخیر توسط یکی از خیرین شهرستان نظرآباد مرمت شده است.