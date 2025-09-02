به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عالی گفت: فاز نخست مرمت آثار معماری مکشوفه از کاوش‌های باستان‌شناسی در ارگ تاریخی سلطانیه در حال انجام است.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه افزود: با توجه به لزوم حفاظت هر چه بهتر آثار معماری ارگ تاریخی نیز ضرورت نمایش آثار معماری و معرفی آن‌ها به گردشگران، پایگاه میراث جهانی سلطانیه در سال جاری تصمیم گرفته است که آثار معماری بدست آمده در کاوش‌های باستان‌شناسی سالیان گذشته را مرمت، حفاظت و معرفی کند.

عالی بیان کرد: این آثار شامل بقایای دروازه شمالی و جنوبی، آثار معماری ضلع شرقی گنبد، مجموعه برج و بارو و آثار معماری ضلع غربی ارگ است. قسمت‌هایی از آثار معماری مکشوفه در زمان کشف و پس از آن بصورت اضطراری مرمت شده و تا به امروز حفظ شده اند.

او گفت: در همین راستا مرحله نخست مرمت آثار معماری ارگ با تمرکز بر حفاظت و مرمت معماری داخلی برج جنوب غربی ارگ از مدتی پیش آغاز شده و مطابق با برنامه ریزی انجام یافته تا پایان شهریور به اتمام خواهد رسید.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه افزود: طی کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در دهه‌های پنجاه، هفتاد و هشتاد شمسی مجموعه‌ای از آثار معماری در ارگ تاریخی سلطانیه کشف شده است.

مرمت بام تربت خانه گنبد سلطانیه در حال انجام است

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه با بیان اینکه بام تربت خانه در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در حال مرمت است، گفت: بام تربت خانه در ضلع جنوبی پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در حال مرمت است و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

عالی افزود: با توجه به نفوذ رطوبت از بام تربت خانه گنبد سلطانیه، برنامه حفاظتی و مرمتی شامل برچیدن آجرها، بندکشی‌های فرسوده، آسیب دیده بام و گنبدهای آن، اجرای مجدد بندکشی، تعویض آجرهای فرسوده و اجرای پوشش نانو بر روی آجرهای گنبد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آغاز شده و در حال انجام است.

وی ادامه داد: با این وجود به شرایط اقلیمی خاص سلطانیه، تخریب قسمتهایی از آجرها و بندکشی مابین آن‌ها، موجب نفوذ رطوبت به سقف تربت خانه شده بود که با اقدامات انجام یافته، مشکل نفوذ رطوبت بام تربت خانه برطرف خواهد شد.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه گفت: بخش بزرگی از بام و گنبدهای تربت خانه در طول قرون متمادی تخریب شده بود که در پروژه‌های مرمتی پیش از انقلاب اسلامی بازسازی شده بود و در دهه هشتاد شمسی نیز بام و دیوارهای تربت خانه مجدداً مرمت و استحکام بخشی شد.