صدها خلبان صهیونیست به مخالفان «نتانیاهو» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که صدها تن از خلبانان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، عناصر بازنشسته و نیروهای ذخیره این رژیم علیه گسترش دامنه جنگ در نوار غزه تظاهرات برگزار خواهند کرد.

چندی قبل نیز خانواده‌های اسرای صهیونیست با برگزاری تظاهرات گسترده در تل آویو مخالفت خود را با گسترش جنگ در غزه اعلام کردند.

آنها نتانیاهو را تهدید کردند که اگر اسرای صهیونیست کشته شوند وی را رها نخواهند کرد.

لازم به ذکر است که کابینه نتانیاهو به تازگی با تشدید حملات علیه نوار غزه و اشغال کامل این باریکه موافقت کرده است.