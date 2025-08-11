  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۹

اقدام شرکت فرانسوی علیه خطوط هوایی رژیم صهیونیستی

در سایه گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی یک شرکت فرانسوی از تحریم کامل شرکت‌های پروازی این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که شرکت حمل بار الیزیا در فرانسه اعلام کرد به صورت کامل شرکت العال و تمام شرکت‌های هواپیمایی رژیم صهیونیستی را تحریم می‌کند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه‌های کارگری خواهان آن شدند که به کارمندان شرکت الیزیا اجازه داده شود بارها از مبدأ اراضی اشغالی و به مقصد این منطقه را حمل نکنند.

این اتحادیه‌ها هشدار دادند که در صورتی که کارمندان شرکت فرانسوی مذکور مجبور به انجام چنین کاری شوند دست به اعتراض خواهند زد.

پیش از این نیز کارمندان شرکت بروکسل ایرلاینز خواهان توقف پروازها به اراضی اشغالی شده بودند.

کد خبر 6556972

