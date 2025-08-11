  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۰۸

کشف ۷۷ قبضه سلاح جنگی قاچاق در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۷۷ قبضه سلاح جنگی طی یک عملیات اطلاعاتی در شهرستان ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار گفت: پیرو اقدام اطلاعاتی و فنی صورت گرفته، مشخص شد که در یکی از محورهای مواصلاتی ایرانشهر، یک دستگاه خودروی پژو پارس حامل سلاح جنگی قاچاق در حال تردد است، لذا با اعزام مأموران انتظامی به موقعیت تردد، دستور ایست صادر شد که راننده بدون توجه به دستور صادره، به مسیر خود ادامه داد.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: خودرو مذکور با هوشیاری و سرعت عمل پلیس متوقف گردید که در بازدید از آن تعداد ۷۷ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری به همراه ۱۵۴ تیغه خشاب کشف شد.

