به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز دوشنبه طی بیانیهای به شهادت خبرنگاران و عکاسان فلسطینی شبکه الجزیره واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن عمدی چادر خبرنگاران در ورودی بیمارستان شفاء شهر غزه توسط اشغالگران صهیونیست طی شب گذشته، جنایت جنگی فجیعی است که از سوی رژیم غاصب در مقابل دیدگان جهانیان صورت میگیرد و دلیلی دیگر بر فقدان کمترین ارزشهای اخلاقی و انسانی در ارتش اشغالگر صهیونیستی است که وحشیترین و جنایتکارترین ارتش جهان به شمار میرود.
این جنبش درباره تداوم این جنایتها هشدار داد و گفت که این جنایت، تأکیدی بر آغاز آمادهسازی رژیم صهیونیستی برای جنایات آتی خود است؛ جنایاتی که از طریق هدف قرار دادن خبرنگارانی صورت میگیرد که قتلعام های آن را برای جهان آشکار میکنند.
به نوشته این بیانیه رژیم صهیونیستی قصد دارد صدای این خبرنگاران را از طریق حذف فیزیکی و کشتار مستقیم و عمدی خاموش کند.
جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینک تمامی دولتهای عربی و غربی را مسئول توقف این جنایات میداند، تأکید کرد: این حمله به خبرنگاران مهر تأییدی است بر اینکه اشغالگران با همهی تلاشها برای دستیابی به توافق آتشبس و مبادله اسرا مخالف هستند. جهاد اسلامی تأکید کرد: ما ضمن محکوم کردن این جنایت شنیع، شهادت جمعی از خبرنگاران را که جان خود را در دفاع از مردمشان و با تلاش بیوقفه آنها برای رساندن حقیقت به جهان تا آخرین قطره خونشان فدا کردند، به ملت فلسطین تسلیت میگوییم.
