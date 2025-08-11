  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۲

وصیت‌نامه خبرنگار الجزیره:خدا شاهد است چه کسانی در قبال غزه سکوت کردند

وصیت‌نامه خبرنگار الجزیره:خدا شاهد است چه کسانی در قبال غزه سکوت کردند

شبکه الجزیره وصیت نامه خبرنگار این شبکه را که شب گذشته به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسید منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انس الشریف خبرنگار این شبکه که شب گذشته به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید در وصیت نامه خود نوشته است: با درد زندگی کردم و رنج را چشیدم اما حتی یک روز دست از انعکاس واقعیت برنداشتم. خداوند می‌داند که تمام تلاش و قدرت خود را برای انتقال صدای مردمم به کار گرفتم.

در ادامه این وصیت نامه آمده است: امیدوارم که خداوند شاهد آن باشد چه کسانی سکوت کردند و به کشتار ما راضی شدند. اگر بمیرم بر اصول ثابت خود جان داده‌ام و به قضای الهی راضی هستم.

شب گذشته «محمد قریقع» و «أنس الشریف» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره در حمله رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.

در پی این حمله همچنین دو عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.

کد خبر 6556910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها