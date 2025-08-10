حماس: اسرائیل با ترور خبرنگاران همه مرزهای جنایت را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به چادر اسکان خبرنگاران در اطراف بیمارستان «الشفاء» در غزه را که منجر به شهادت شماری از خبرنگاران از جمله دو خبرنگار الجزیره شد؛ محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که ترور «أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه الجزیره، جنایتی وحشیانه است که همه مرزهای جنایت و فاشیسم را در نوردیده است.

جنبش حماس تاکید کرد که ادامه هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه پیامی از تروریسم جنایتکار به تمام جهان و نشانه‌ای از فروپاشی کامل نظام ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ترور خبرنگاران و ارعاب آنهایی که باقی مانده‌اند، راه را برای جنایت بزرگی که دشمن پس از خاموش کردن صدای رسانه‌ای غزه، قصد انجام آن را در این شهر دارد؛ هموار می‌کند.

حماس در ادامه تاکید کرد که جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه روزنامه نگاران فلسطینی ایجاب می‌کند که همه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه در سراسر جهان برای افشای ماهیت دشمن صهیونیستی و جنایات او همکاری کنند.

جنبش حماس در پایان این بیانیه از جامعه جهانی و نهادهای وابسته به آن و در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که این جنایت را به صراحت محکوم کرده و برای توقف نقض بی سابقه قوانین بین المللی و حقوق بشر توسط دشمن صهیونیستی اقدامی فوری انجام دهند.

ساعتی قبل در حمله رژیم صهیونیستی به محل استقرار خبرنگاران در اطراف بیمارستان «الشفا» در غزه «محمد قریقع» و «أنس الشریف» دو خبرنگار برجسته شبکه خبری الجزیره به شهادت رسیدند. در پی این حمله همچنین دو عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و چند نفر دیگر به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

شایان ذکر است: از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته تاکنون ۲۳۷ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند.