مقاومت فلسطین: خبرنگاران در حین افشای جنایات نتانیاهو به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای شهادت «أنس الشریف» و «محمد قریقع» خبرنگاران شبکه خبری الجزیره را که در حمله رژیم صهیونیستی به محل استقرار خبرنگاران در اطراف بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند؛ تسلیت گفتند.

در این بیانیه آمده است که این خبرنگاران هنگام انجام وظیفه و در حین افشای جنایات دشمن صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شهادت رسیدند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در این بیانیه تاکید کردند که روزنامه‌نگاران شهید انس الشریف و محمد قریقع نمونه‌هایی از شجاعت، فداکاری، از خودگذشتگی و آزادی بیان بودند.

آنها بار درد و غم مردم ما را به دوش کشیدند و با خون پاک خود، والاترین معانی وفاداری، تعهد و فداکاری را در راستای آشکار کردن جنایات نتانیاهوی جنایتکار به ثبت رساندند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ترور جنایتکارانه این دو روزنامه نگار توسط ارتش صهیونیستی، دروغ‌های نتانیاهو که با جلوگیری از ورود روزنامه‌نگاران بین‌المللی به نوار غزه سعی در پنهان کردن آن را دارد؛ نشان می‌دهد.