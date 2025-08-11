بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین دادههای منتشرشده توسط وزارت خزانهداری آمریکا، بدهی ملی این کشور به رقم بیسابقهای رسیده و از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرده است.
این رکورد در حالی به ثبت رسیده که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا نیز در حدود ۱۲۳ درصد قرار دارد که سطحی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب میشود.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، پیشبینی میشود که تصویب قانون جنجالی «لایحه بزرگ و زیبا» که شامل کاهش مالیاتها بدون پیشبینی کاهش هزینهها یا منابع درآمدی جدید است، طی دهه آینده حدود ۴.۱ تریلیون دلار به بدهی ملی این کشور اضافه کند.
ری دالیو، اقتصاددان برجسته، نیز نسبت به این روند هشدار داده و تصویر واضحی از این وضعیت ارائه داده است. وی میگوید بدهی انباشته همانند «پلاک» در رگهای اقتصاد است که میتواند به فروپاشی آن منجر شود.
دالیو از وضعیت کنونی بهعنوان «قایقی که به سمت صخرهها در حرکت است» یاد کرده و سیاستگذاران را به اقدام فوری ترغیب میکند.
بر اساس این گزارش، روند کنونی نشان میدهد که آمریکا با چالشهای ساختاری عمیقی در بودجه مواجه است و بدون اصلاحات جدی، جهتگیری فعلی میتواند نه تنها ثبات اقتصادی این کشور بلکه جایگاه دلار را نیز به خطر بیندازد.
نظر شما