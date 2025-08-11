  1. اقتصاد
عرضه ۳۴۰ میلیارد دینار به زائران اربعین

بانک مرکزی از ۴ مرداد تا روز ۱۹ مرداد از طریق بانک‌های عامل به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی جمعاً به مبلغ ۳۴۰ میلیارد دینار، ارز اربعین عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از ۴ مرداد تا روز ۱۹ مرداد از طریق بانک‌های عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی جمعاً به مبلغ ۳۴۰ میلیارد دینار، ارز اربعین عرضه کرده است. فروش ارز اربعین به زائران متقاضی تا ۲۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.

مصطفی قمری‌وفا تصریح کرد: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، به هر زائر متقاضی خرید بالای ۵ سال حداکثر تا ۲۰۰ هزار دینار به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) عرضه می‌شود. همچنین دریافت هرگونه کارمزد و یا هزینه از متقاضی، به جز معادل ریالی ارز مورد تقاضا توسط بانک عامل ممنوع است.

دریافت ارز اربعین مشروط به ثبت نام در سامانه سماح است

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
      تو این شرایط!!!!!

