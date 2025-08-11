عرضه ۳۴۰ میلیارد دینار به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از ۴ مرداد تا روز ۱۹ مرداد از طریق بانک‌های عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی جمعاً به مبلغ ۳۴۰ میلیارد دینار، ارز اربعین عرضه کرده است. فروش ارز اربعین به زائران متقاضی تا ۲۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.

مصطفی قمری‌وفا تصریح کرد: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، به هر زائر متقاضی خرید بالای ۵ سال حداکثر تا ۲۰۰ هزار دینار به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) عرضه می‌شود. همچنین دریافت هرگونه کارمزد و یا هزینه از متقاضی، به جز معادل ریالی ارز مورد تقاضا توسط بانک عامل ممنوع است.

دریافت ارز اربعین مشروط به ثبت نام در سامانه سماح است