فروش ارز اربعین امروز به اتمام می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فروش ارز اربعین که از ۴ تیرماه آغاز شده فردا ۲۲ تیرماه در شعب ۵ بانک عامل به پایان میرسد.
فروش ارز اربعین تنها از طریق بانکهای عامل منتخب شامل بانک ملی، صادرات، تجارت، سپه و پستبانک و صرفاً تا سقف تعیینشده مجاز است.
همچنین، اخذ هرگونه کارمزد اضافی تحت عناوینی همچون هزینه جانبی، تأمین اسکناس یا کارمزد خدمات از سوی بانکها و شعب ارزی، ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، زائرانی که موفق به خروج از کشور نشدهاند یا مقداری از ارز دریافتیشان بلااستفاده باقی مانده است، موظفند تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به بازگرداندن ارز به همان بانک صادرکننده اقدام کنند، در غیر اینصورت، امکان دریافت ارز در سالهای آینده برای این افراد با محدودیتهایی مواجه خواهد شد.
بر اساس نرخنامه مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز، سهشنبه ۲۱ مردادماه، قیمت هر ۱۰۰ دینار عراق به ۵۴.۹۵۲ ریال رسیده است، بنابراین، هر زائر برای دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دینار ی باید مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت کند.
قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به تسنیم اعلام کرد که این بانک تا ۱۹ مرداد از طریق بانکهای عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به مبلغ ۳۴۰ میلیارد دینار، ارز اربعین به متقاضیان عرضه کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، دریافت ارز اربعین منوط به ثبتنام در سامانه سماح است و تنها یکبار برای هر زائر بالای پنج سال انجام میشود.
مدارک لازم:
- کد رهگیری سماح
- اصل کارت ملی (بالای ۵ سال)
- شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال
- گذرنامه معتبر یا برگه تردد مرزی
- سیمکارت بهنام فرد متقاضی (بالای ۱۸ سال)
زائران پس از ثبتنام در سماح، از طریق اپلیکیشنهای بانکی نظیر «بله» (بانک ملی) و یا مراجعه حضوری به شعب منتخب بانکها، میتوانند سفارش خرید ارز اربعین را ثبت کنند.
پس از پرداخت مبلغ روز ارز اربعین رسید رسمی تحویل ارز صادر میشود و در موعد مقرر، دینار عراق به زائر تحویل خواهد شد.
ضمن اینکه فروش ارز اربعین تأثیری بر دریافت سهمیه ارز مسافرتی سالانه ندارد.
بر اساس این دستورالعمل، سرپرست خانوار میتواند بدون نیاز به حضور اعضای خانواده، با در دست داشتن مدارک هویتی، برای همسر و فرزندان خود ارز دریافت کند.
