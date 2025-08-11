خلیل فعله‌گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده در ستاد اربعین کشور و استان، امسال تردد زائران اربعین حسینی از ۱۲ شهریور در شهرستان قروه آغاز شده و خدمات‌رسانی تا دو روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲ موکب وابسته به شهرستان قروه، افزود: دو موکب در خارج از کشور و در شهر کربلا مستقر شده‌اند که مربوط به شهرهای دلبران و سریش‌آباد هستند. همچنین ۱۰ موکب در داخل شهرستان فعالیت دارند که پنج موکب در سریش‌آباد (چهار موکب خدماتی و یک موکب اسکان)، چهار موکب در شهر قروه و یک موکب اسکان در مهدیه قروه مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند. علاوه بر این، یک موکب نیز در شهر دزج فعالیت می‌کند.

فرماندار قروه با تأکید بر آمادگی سایر مساجد شهرستان برای پذیرایی و اسکان زائران، گفت: نکته مهم در برپایی این موکب‌ها، مشارکت گسترده و خودجوش همه اقشار مردم اعم از شیعه و سنی، بازاریان، اصناف، کشاورزان، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان و مردان است که با همدلی و تلاش بی‌وقفه به میدان آمده‌اند.

‌فعله‌گری یادآور شد: شهرستان قروه به دلیل موقعیت جغرافیایی، میزبان زائرانی از سه مسیر مختلف شامل استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و اردبیل، همچنین مسیر همدان به سمت کرمانشاه و مسیر همدان به سمت ایلام و مرز مهران است و تلاش می‌کنیم بهترین خدمات را به این زائران ارائه دهیم.