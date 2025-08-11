۷۲ موکب در کردستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح دوشنبه در بازدید از مواکب شهرستان قروه ضمن تسلیت ایام اربعین، اظهار کرد: در استان کردستان ۷۲ موکب فعال است که پنج موکب در خاک عراق (چهار موکب در حوزه عربی و یک موکب در سلیمانیه) و ۱۲ موکب در شهرستان قروه برپا شده است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱، مرز باشماق مریوان به عنوان یکی از مرزهای رسمی تردد زائران اربعین تعیین شده و امسال قریب به ۳۰ موکب در این مرز مستقر شده‌اند. زائران از اقصی نقاط کشور و حتی کشورهای حوزه قفقاز می‌توانند از این مسیر تردد کنند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به موقعیت ویژه شهرستان قروه در مسیر سه محور اصلی تردد زائران، گفت: این محورها شامل مسیر زنجان – بیجار – سریش‌آباد – قروه، محور همدان – قروه و مسیر همدان – سنندج است که در نهایت به سمت مرز باشماق یا کرمانشاه منتهی می‌شود.

ورمقانی با بیان اینکه «تا امروز، ۱۹ مرداد، آمار تردد از مرز باشماق نسبت به پایان اربعین سال گذشته دو برابر شده»، ادامه داد: عبور زائران از مرز باشماق به سمت اقلیم کردستان عراق کمتر از ۳۰ ثانیه طول می‌کشد و حمل‌ونقل از مریوان تا سلیمانیه نیز به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم کردستان، اعم از اهل سنت و تشیع، در سه سال گذشته ثابت کرده‌اند که میزبانانی فرهنگی و مهمان‌نواز برای زائران هستند و امسال نیز این مسیر را ادامه خواهند داد.

ورمقانی در پایان از رسانه‌ها، صدا و سیما و خبرگزاری‌ها به دلیل پوشش گسترده اخبار اربعین در کردستان قدردانی کرد و از هموطنان خواست برای بهره‌مندی از آب‌وهوای خنک استان، مسیر کردستان را برای سفر اربعین انتخاب کنند.