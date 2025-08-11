به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود آخوندزاده با اشاره به اینکه درمانگاه برپا شده در موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ شامل بخشهای آقایان با پزشک و پرستار مرد، بانوان با پزشک و پرستار زن و به داروخانه مجهز است، اظهار کرد: شایعترین بیماریهای مراجعه کنندگان شامل مشکلات تنفسی (عفونت گلو، سرماخوردگی، برونشیت)، بیماریهای گوارشی و عوارض گرمازدگی و پیاده روی (تاول کف پا، عرق سوختگی) است.
مسئول درمانگاه موکب «مع امام منصور» آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به اینکه این درمانگاه خدماتی ارزشمند و حیاتی برای حفظ سلامت و رفاه زائران در مسیر طولانی پیاده روی اربعین ارائه میدهد، ابراز کرد: خدمات سرپایی مثل بخیه زدن و اقدامات اولیه بیماریهای قلبی نیز در این مرکز انجام میشود و بیماران برای ادامه درمان به مراکز تخصصی معرفی میشوند.
آخوندزاده در توصیه به زائران گفت: زائران میبایست در ساعات خنک روز یا شبها پیاده روی کنند و هنگام عرق کردن، به طور مستقیم در برابر باد کولر قرار نگیرند تا از ابتلاء به بیماریهای تنفسی پیشگیری کنند.
مسئول درمانگاه موکب «مع امام منصور» آستان مقدس مسجد جمکران در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائم سرماخوردگی سریعاً به مراکز درمانی مراجعه و از ماسک استفاده کنند تا از ابتلای دیگران جلوگیری شود.
