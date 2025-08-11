مرثیه خوانی میثم مطیعی در آستانه اربعین حسینی+ صوت

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مطیعی همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی به مرثیه خوانی پرداخت.

در ادامه متن و صوت این مرثیه خوانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

چشاتو ببند هم‌سفر، دلتو ببر کربلا

چشاتو ببند هم‌سفر، دلتو ببر کربلا

دوباره بگو یاحسین، برو یه سفر کربلا

کربلا، شب جمعه‌ها، پر عطر سیب مادره

گوشه گوشه‌ی شیش گوشه، صدای غریب مادره

کربلا کربلا کربلا

بهتر از همه حال، عاشقاشو می‌دونه

شک نکن سلام ما، بی جواب نمی‌مونه

سلام بر حسین



چشاتو ببند هم‌سفر، برو زیر بارون اشک

رسیدی به مقصد بگو، چه خبره میدون مشک

زیر بارون گریه‌ها، یه نسیمِ آشنا میاد

انگار از لب ِتشنه‌ها، هنوزم داره صدا میاد

العطش العطش العطش

خوب نگاه کنی، عالم، در طواف گهواره ن

بچه‌های ما نذر ِ، روضه‌های شیرخواره‌ن

بهتر از همه حال، عاشقاشو می‌دونه

شک نکن سلام ما، بی جواب نمی‌مونه

سلام بر حسین



چشاتو ببند هم‌سفر، با خاطرات اربعین

حاجت دلت رو بگو، به پسر ام البنین

از شریعه هنوز داره میاد عطر و بوی فاطمه

یک نفر داره روضه می‌خونه از کنار علقمه

یا اخا یا اخا یا اخا

هر کی کربلایی شد، این مسیر و می‌شناسه

راه دیدن ارباب، از ضریح عباسه

بهتر از همه حال، عاشقاشو می‌دونه

شک نکن سلام ما، بی جواب نمی‌مونه

سلام بر حسین