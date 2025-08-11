توزیع روزانه هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم در موکب امامزاده سیدجمال قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جعفری درباره فعالیت این آستان در ایام‌اربعین حسینی گفت: در قم حرم حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران به عنوان زیارتگاه‌های اصلی شهر قم شناخته می‌شوند و در طول سال بالای ۲۰ میلیون نفر به قم سفر می‌کنند و زائران ایرانی و غیر ایرانی در این شهر مقدس حضور پیدا می‌کنند اما در ایام اربعین، امامزاده سید جمال الدین (ع) یکی از اماکن اصلی برای پذیرایی از زوار اربعین محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل بحث واقع شدن امامزاده در مسیر مواصلاتی ۱۷ استان است. مسأله بعدی موقعیت امامزاده که در ورودی شهر قم می‌باشد و همین مسأله باعث توجه بیشتر زائرین به این آستان مقدس شده است. فضای سبز و محیط امامزاده نیز باعث توجه بیشتر شده است.

جعفری اضافه کرد: خدمات خوبی که امامزاده با حمایت اداره اوقاف و امور خیریه به زائران و مجاورین ارائه می‌دهد نیز علت توجه بیشتر به امامزاده سید جمال شده است. همه این علل باعث شده که در مسیر رفت و برگشت زائران اربعین حسینی مورد استقبال واقع شود.

رئیس هیئت امنای امامزاده سید جمال الدین (ع) بیان کرد: موکب هایی با رویکردهای مختلف راه اندازی شده و خدمات خوبی به مردم ارائه می‌کنند و در زمینه‌های فرهنگی و مذهبی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. روزانه بیش از ۱۵۰۰ پرس غذای گرم و ۲۰۰۰ میان وعده بین زائران توزیع می‌گردد و خدمات ۲۴ ساعته ارائه می‌شود.

جعفری در پایان گفت: تصمیم داریم به عنوان یک قطب فرهنگی در استان قم خدمات خوبی را به مردم و زائران در طول سال ارائه کنیم. همان طور که در ایام نوروز و محرم و صفر، فاطمیه و رمضان طرح‌های خدماتی اجرا می‌شود و ما به دنبال آن هستیم فضای فرهنگی امامزاده را افزایش دهیم و این کار نیازمند توجه بیشتر مسئولین به این امامزاده است.