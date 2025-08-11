حجتالاسلام والمسلمین حمید باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه همزمان با پیادهروی اربعین، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در روز ۲۰ صفر مصادف با اربعین حسینی (ع) برگزار میشود، اظهار کرد: عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) که به هر علتی توفیق حضور در مسیرهای پیادهروی اربعین به سمت کربلای معلی را ندارند، در مراسم نمادین پیادهروی در روز اربعین حسینی (ع) در ۵۹ مسیر پیادهروی در شهرستانهای مختلف استان حضور خواهند یافت.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامهریزی برای برپایی هر چه باشکوهتر این مراسم در مرکز استان و شهرستانها در دست انجام است، ادامه داد: پیادهروی جاماندگان یک ابتکار مردمی است که به موازات سنت حسنه پیادهروی اربعین در خاک عراق، در جایجای ایران اسلامی مرسوم شده و هر ساله با شکوه خاصی برگزار میشود.
باقرزاده بیان کرد: این مراسم معنوی با محوریت امامزادگان مقدس و نوادگان ائمه معصومین (ع) در استان نیز برنامهریزی شده و در روز اربعین حسینی (ع) برگزار خواهد شد تا شیفتگان اباعبدالله الحسین با حضور در این اماکن مقدس از ثواب توسل و زیارت و ابراز ارادت در این روز بهرهمند شوند و یاد سیدالشهدا (ع) و شهدای کربلا را گرامی دارند.
وی با اشاره به اینکه در مرکز استان سه مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین پیشبینی شده است، ادامه داد: مراسم محوری شهرکرد در صبح اربعین در مسیر حرم تا حرم از امامزاده سید محمد سلطان سبزپوش به سمت امامزادگان حکیمه حلیمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.
باقرزاده ادامه داد: مراسم معنوی پیادهروی جاماندگان اربعین از ساعت ۸ تا ۱۰ در مسیر یاد شده برگزار میشود که در طول مسیر مواکبی به همت هیئات مذهبی و برخی نهادهای دولتی برای پذیرایی و میزبانی زوار پیشبینی خواهد شد؛ زائران سپس از برنامههای فرهنگی و مواکب مستقر در امامزادگان بهرهمند خواهند شد و این مراسم تا اذان ظهر و اقامه نماز جماعت در این مکان مقدس ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه هنوز تعداد دقیق مواکب طول مسیر مشخص نشده است، ادامه داد: سال گذشته در سراسر استان قریب به ۲۰۰ موکب در مسیرهای راهپیمایی جاماندگان در روز اربعین برپا بود که امسال با توجه به افزایش مسیرها، این مواکب نیز افزایش خواهد یافت.
باقرزاده بیان کرد: تپه نورالشهدای میرآباد و تپه نورالشهدای منطقه منظریه دو مسیر دیگر همایش معنوی جاماندگان اربعین است که خادمان مواکب از ساعت ۸ صبح ۲۳ مردادماه پذیرای عزاداران حسینی (ع) هستند.
برپایی پیادهروی اربعین جاماندگان در مسیری به طول ۳۰۰ کیلومتر
وی با قدردانی از همراهی شهرداری شهرکرد و دیگر نهادها در برپایی برنامههای فرهنگی و مذهبی در مرکز استان، گفت: در جلسه هماهنگی مراسم جاماندگان که با حضور استاندار برگزار شد، مقرر شد که داربستهای مواکب اربعین جانمایی و برپا شوند که هنوز تعداد دقیق مواکب که با همت نهادهای دولتی و مردمی، هیئات و گروههای مردمنهاد برپا خواهند شد، مشخص نشده است.
باقرزاده در خصوص برپایی مراسم پیادهروی جاماندگان در دیگر نقاط استان، تصریح کرد: در حال حاضر موکبهای لردگان و خانمیرزا در مسیر حرکت زوار حسینی (ع) به صورت شبانه روزی مشغول خدمترسانی هستند و تا بعد از اربعین نیز برای بازگشت زوار دایر هستند.
وی ادامه داد: موکبهای ویژه مراسم جاماندگان اربعین نیز در شهرها و روستاها پیشبینی شده است که هنوز آمار دقیق مواکب در شهرستانها نیز مشخص نشده است.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیشبینی حضور بالغ بر ۶۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد که این مراسم معنوی در مسیری به طول ۳۰۰ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد.
