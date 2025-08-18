حضور بیش از ۱۰۰ هزار هرمزگانی در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین

محمود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز اربعین مراسم جاماندگان اربعین حسینی با هدف ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی در تمامی شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها و روستاهای استان، با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

وی افزود: تعداد موکب‌های فعال در این مراسم به ۲۷۷ می‌رسد که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن‌ها به ارائه خدمات پذیرایی اختصاص داشته و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز به فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداختند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: این مراسم در مجموع ۱۶۸ کیلومتر از مسیرهای پیاده‌روی را در بر می‌گیرد و در برخی شهرستان‌ها از صبح تا ظهر و در شهرستان‌هایی چون بندرعباس از ساعت ۱۶ تا ۲۱ شب ادامه داشت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها ۱۰۶ هزار نفر از مردم هرمزگان در پیاده‌روی‌های جاماندگان اربعین حضور پیدا کرده‌اند.