  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

حضور بیش از ۱۰۰ هزار هرمزگانی در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین

حضور بیش از ۱۰۰ هزار هرمزگانی در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین

بندرعباس- مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی در استان با مشارکت ۲۷۷ موکب و حضور ۱۰۶ هزار نفر برگزار شد.

محمود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز اربعین مراسم جاماندگان اربعین حسینی با هدف ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی در تمامی شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها و روستاهای استان، با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

وی افزود: تعداد موکب‌های فعال در این مراسم به ۲۷۷ می‌رسد که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن‌ها به ارائه خدمات پذیرایی اختصاص داشته و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز به فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداختند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: این مراسم در مجموع ۱۶۸ کیلومتر از مسیرهای پیاده‌روی را در بر می‌گیرد و در برخی شهرستان‌ها از صبح تا ظهر و در شهرستان‌هایی چون بندرعباس از ساعت ۱۶ تا ۲۱ شب ادامه داشت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها ۱۰۶ هزار نفر از مردم هرمزگان در پیاده‌روی‌های جاماندگان اربعین حضور پیدا کرده‌اند.

کد خبر 6564250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها