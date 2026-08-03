علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای اربعین حسینی در استان اظهار کرد: همزمان با حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) در کربلای معلی، مراسم جاماندگان و دلدادگان اربعین نیز همانند سالهای گذشته در نقاط مختلف مازندران برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم در بیش از ۵۰ شهر و ۲ هزار و ۵۰۰ روستای استان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد و در مسیرهای راهپیمایی، موکبهای مردمی با مشارکت هیئتهای مذهبی و تشکلهای مردمی به زائران و شرکتکنندگان خدمات ارائه میکنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی در استان فعالیت دارند، تصریح کرد: پایانبخش مراسم جاماندگان اربعین در شهرها و روستاهای استان، قرائت زیارت اربعین در جوار گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام خواهد بود.
باقری با اشاره به فضاسازی مراسم امسال گفت: با توجه به شرایط کنونی، استفاده از نمادهای عاشورایی و پرچمهای سرخ در مسیرهای راهپیمایی پیشبینی شده تا حال و هوای معنوی این آیین بیش از پیش جلوهگر شود.
وی همچنین به برنامههای دهه پایانی ماه صفر اشاره کرد و افزود: همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، آیینهای عزاداری متعددی در شهرها و روستاهای مازندران برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران از برگزاری اجتماع هیئتهای مذهبی و زائران مازندرانی در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این مراسم شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد در صحن قدس حرم مطهر رضوی با همکاری ادارهکل تبلیغات اسلامی و شورای هیئتهای مذهبی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاههای فرهنگی، نشستهای تبیینی و برنامههای معرفتی با محوریت معارف اهل بیت (ع) و تبیین اندیشههای انقلاب اسلامی از دیگر برنامههای پیشبینی شده در فاصله اربعین تا پایان ماه صفر در استان است.
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