  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

مراسم جاماندگان اربعین در ۲۵۰۰ روستای مازندران برگزار می‌شود

مراسم جاماندگان اربعین در ۲۵۰۰ روستای مازندران برگزار می‌شود

ساری- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران از برگزاری گسترده مراسم جاماندگان اربعین در بیش از ۵۰ شهر و ۲ هزار و ۵۰۰ روستای استان خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های اربعین حسینی در استان اظهار کرد: همزمان با حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) در کربلای معلی، مراسم جاماندگان و دلدادگان اربعین نیز همانند سال‌های گذشته در نقاط مختلف مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در بیش از ۵۰ شهر و ۲ هزار و ۵۰۰ روستای استان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد و در مسیرهای راهپیمایی، موکب‌های مردمی با مشارکت هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی به زائران و شرکت‌کنندگان خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی در استان فعالیت دارند، تصریح کرد: پایان‌بخش مراسم جاماندگان اربعین در شهرها و روستاهای استان، قرائت زیارت اربعین در جوار گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام خواهد بود.

باقری با اشاره به فضاسازی مراسم امسال گفت: با توجه به شرایط کنونی، استفاده از نمادهای عاشورایی و پرچم‌های سرخ در مسیرهای راهپیمایی پیش‌بینی شده تا حال و هوای معنوی این آیین بیش از پیش جلوه‌گر شود.

وی همچنین به برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر اشاره کرد و افزود: همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، آیین‌های عزاداری متعددی در شهرها و روستاهای مازندران برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران از برگزاری اجتماع هیئت‌های مذهبی و زائران مازندرانی در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این مراسم شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد در صحن قدس حرم مطهر رضوی با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی و شورای هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، نشست‌های تبیینی و برنامه‌های معرفتی با محوریت معارف اهل بیت (ع) و تبیین اندیشه‌های انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در فاصله اربعین تا پایان ماه صفر در استان است.

کد مطلب 6907431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها