به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن‌زاده در همایش توجیهی خادمان و موکبداران جاماندگان اربعین حسینی ۱۴۰۴ که در حسینیه ارشاد برگزار شد، طی سخنانی با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: امیدوارم همه ما از نورانیت و فیوضات این ایام بهره مند شویم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در پیاده روی اربعین در عراق و ایران، افزود: بسیاری از عزیزان ما در کربلا و نجف و در مسیر پیاده روی هستند. آئین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران و سراسر کشور به یک رویداد با عظمت اجتماعی، بین المللی، فرهنگی، مذهبی و حماسی تبدیل شده است. این حرکت کاملاً مردمی است و با ابتکار جوانان و نوجوانان مساجد آغاز شد و امروز با حضور مردم، موکبداران و خادمان به اوج خود رسیده است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی را حرکتی تمدن ساز» دانست و گفت: این رویداد برگرفته از پیاده روی اربعین در عراق است که سال‌ها است برگزار می‌شود و طی ۱۶ سال گذشته به الگویی برای بسیاری از حرکت‌ها تبدیل شده است، این مراسم هر ساله با استقبال پرشورتر مردم و تنوع فرهنگی بیشتری انجام می‌شود. علیرغم گرمای هوا، مردم با عشق و ایمان این مسیر را طی می‌کنند و نیت خود را به شهدا گره زده‌اند.

وی با اشاره به فضای وحدت و همدلی در کشور، تأکید کرد: امسال پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی باشکوه‌تر از سالهای قبل برگزار خواهد شد، زیرا جامعه ما زیر پرچم امام حسین (ع) متحد و یک صدا است و همه خود را مدیون شهدا می‌دانند.

سردار حسن زاده با بیان اینکه امسال پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با محوریت شهدای اقتدار برگزار می‌شود، عنوان کرد: غرفه‌ها و موکب ها به نام شهدا نامگذاری خواهند شد و از خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌کنیم در این مراسم حضور یابند. ما بیش از هزار و ۱۰۰ شهید اقتدار داریم و هر موکب باید نام یکی از این عزیزان را بر خود داشته باشد تا فضایی نورانی و معنوی ایجاد شود.

وی گفت: حرکت پیاده روی جاماندگان اربعین باید حماسی باشد؛ چرا که ریشه در قیام عاشورا دارد؛ تقابلی میان حق و باطل که روحیه شهادت طلبی را تقویت می‌کند. همه باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

سردار حسن زاده افزود: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، علاوه بر جاماندگان، بسیاری از زائرانی که در اربعین عراق حضور داشتند، در مراسم جاماندگان شرکت می‌کنند و این نکته مهمی است.

وی به نقش محوری موکب ها و غرفه‌های فرهنگی در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی باید پیام مقاومت و تبیین نظام جمهوری اسلامی را منتشر کنند. غرفه‌های تبیینی نیز باید با پخش اذان، تلاوت قرآن و برگزاری نماز جماعت، فضایی معنوی ایجاد کنند.

سردار حسن زاده تهران را نماد وحدت و مقاومت ملت ایران خواند و گفت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران با بیش از ۲ هزار غرفه مردمی، به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شده است. این رویداد عظیم به لطف خدا و همت دست اندرکاران، هر سال بدون مشکل برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، مهمترین درخواست مردم را در مراسم جاماندگان اربعین حسینی از موکب داران تأمین آب آشامیدنی خنک و بهداشتی عنوان کرد و از خادمان خواست به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد بزرگ تنها با همدلی و مشارکت همگانی ممکن می‌شود. غرفه‌های دارای مجوز نشان دهنده نظم و برنامه ریزی دقیق این حرکت مردمی هستند. امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه این مراسم باشیم.