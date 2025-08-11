  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

کاهش تلفات جاده‌ای بدون تأمین اعتبار محقق نمی‌شود

کرمان-معاون استاندار کرمان در امور عمرانی گفت: دستیابی به هدف کاهش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای بدون اختصاص بودجه و امکانات لازم امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی در نشست شورای ترافیک استان با اشاره به برنامه هفتم توسعه که کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای را هدف گرفته، اظهار کرد: حفظ جان شهروندان در جاده‌ها اولویت است، اما رسیدن به این مهم بدون حمایت مالی و تجهیزات مناسب غیرممکن است.

وی بر لزوم توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تقویت تجهیزات راهداری و پلیس راه تأکید کرد و افزود: صرفاً خواستن کاهش آمار کشته‌ها کافی نیست؛ باید زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم نیز فراهم شود. موسوی همچنین به مشکلات مالی پروژه‌های ایمنی اشاره کرد و گفت: تبادلات اوراق سه‌ساله، اجرای طرح‌های حیاتی مانند آسفالت، خط‌کشی و نصب تابلوهای هشدار را با مشکل مواجه کرده است.

