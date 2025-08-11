به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی در نشست شورای ترافیک استان با اشاره به برنامه هفتم توسعه که کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای را هدف گرفته، اظهار کرد: حفظ جان شهروندان در جاده‌ها اولویت است، اما رسیدن به این مهم بدون حمایت مالی و تجهیزات مناسب غیرممکن است.

وی بر لزوم توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تقویت تجهیزات راهداری و پلیس راه تأکید کرد و افزود: صرفاً خواستن کاهش آمار کشته‌ها کافی نیست؛ باید زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم نیز فراهم شود. موسوی همچنین به مشکلات مالی پروژه‌های ایمنی اشاره کرد و گفت: تبادلات اوراق سه‌ساله، اجرای طرح‌های حیاتی مانند آسفالت، خط‌کشی و نصب تابلوهای هشدار را با مشکل مواجه کرده است.