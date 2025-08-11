  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

تشییع استاد فرشچیان فقط در اصفهان انجام می‌شود

تشییع استاد فرشچیان فقط در اصفهان انجام می‌شود

پیکر زنده‌یاد محمود فرشچیان پس از انتقال به ایران، تنها در اصفهان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر یکشنبه ۱۹ مرداد جلسه‌ای برای هماهنگی برگزاری مراسم وداع با پیکر محمود فرشچیان، میان مسئولان وزارت فرهنگ و برادرزاده‌ها و خانواده وی برگزار و مقرر شد که پیکر این هنرمند پس از عزیمت به ایران، به صورت مستقیم به اصفهان منتقل و در این شهر با حضور مردم و علاقه‌مندان تشییع شود.

در این جلسه پیام تسلیت ریاست جمهور و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خانواده فرشچیان ابلاغ و برای برگزاری مراسم باشکوهی برای تشییع پیکر این استاد بی‌بدیل هنر ایران از روبه‌روی تالار وحدت اعلام آمادگی شد.

همچنین آمادگی آستان قدس رضوی برای طواف پیکر استاد فرشچیان در مشهدالرضا (ع) نیز به خانواده وی ابلاغ شد.

خانواده فرشچیان ضمن تشکر از ابراز احساسات صمیمانه مسئولان، هنرمندان و مردم به شخصیت والای استاد فرشچیان، تاکید کردند که کاستن از زحمت علاقه‌مندان به استاد از جمله تاکیدات ایشان بوده است و به همین دلیل مقرر شد مراسم تشییع وی فقط در اصفهان برگزار شود و پس از تشییع و خاکسپاری، مراسم بزرگداشتی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران برای یک عمر فعالیت هنری زنده‌یاد استاد فرشچیان برگزار شود.

کد خبر 6557145
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها