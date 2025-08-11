گزینه های سرمربیگری نوجوانان در کمیته فنی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از حذف تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۵ آسیا با انتقادات تند و تیزی از سوی احمد دنیامالی وزیر ورزش روبرو شد تا برای پاسخگویی بابت نتایجی که عباس چمنیان سرمربی وقت این تیم گرفت دو بار به وزارت ورزش رفته و توضیحاتی را ارائه دهد.

حالا تاج برای انتخاب گزینه جدید سرمربیگری نوجوانان در فاصله ۱۰۰ روز مانده به شروع مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا از علی تارقلی زاده سرپرست کمیته فنی و توسعه خواسته است با دقت فراوان گزینه‌های موجود را بررسی کرده و در اختیار وی قرار دهد.

تارقلی زاده نیز رزومه نزدیک به ۱۰ نامزد را دریافت و با هر یک از آنها جلسه‌های متعددی را برگزار کرده است اما هنوز گزینه منتخب خود را به رئیس فدراسیون اعلام نکرده است.

تاج تصمیم داشت تا پایان مردادماه گزینه مدنظر را اعلام کند اما هنوز اسمی از سوی کمیته فنی به او داده نشده است تا در این باره تصمیم‌گیری کند. حال باید دید آیا تارقلی زاده در یک هفته آینده، سرمربی نوجوانان را مشخص خواهد کرد یا همچنان انتخاب سرمربی نوجوانان طول خواهد کشید.