نویدکیا: دنبال جذب بازیکنان معمولی نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم نویدکیا در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه سپاهان با اشاره به تیزر رونمایی از پیراهن سپاهان در فصل جاری اظهار داشت: کار رسانهای که باشگاه در رونمایی از کیت تیم انجام داد خوب بود، سال گذشته در سپاهان نبودم، اما عکسها و فیلمهایی دیدم جذاب بود و فکر میکنم همه ایران لذت بردند، امسال هم طرح و ایده جدیدی را شاهد بودیم.
وی افزود: امیدوارم هواداران، بازیکنان و اعضای باشگاه لذت برده باشند؛ لباسها خیلی برای من جذاب بود، بسیاری از آنها را دارم، اما نخستین لباسی که در تیم نوجوانان سپاهان پوشیدم خاطرهانگیز است.
نویدکیا درباره خاطرهانگیزترین پیراهنی که با سپاهان بر تن کرد، تصریح کرد: پیراهنی که در جام باشگاههای جهان نیز بر تن کردم را دارم، یک لباس دیگر که خیلی دوست دارم از برند لوتو ایتالیا بود و تا آن زمان تیمی در ایران فکرش را هم نمیکرد که پیراهن لوتو بپوشد، اما ما این کار را انجام دادیم.
سپاهان باشگاه نخستینهاست
سرمربی سپاهان گفت: ما در باشگاه سپاهان بسیاری از اقدامات جذاب را برای نخستین بار انجام دادیم، امیدوارم این خلاقیت ادامهدار باشد و شاهد دیدگاههای جدیدی باشیم.
وی با بیان اینکه به عنوان سرمربی از بازیکن خود ۲ فاکتور اصلی را انتظار دارد خاطرنشان کرد: مورد اول نظم و انضباط است و این فقط سر وقت به تمرین آمدن و رفتن نیست، نظم تاکتیکی و عمل به دستورات کادر فنی مهم است.
نویدکیا ادامه داد: مورد دوم کیفیت بازیکن است، بازیکن سپاهان باید نهایت کیفیت خود را ارائه دهد و این یعنی از خود مراقبت کند، تغذیه و تمرین خوب و زندگی سالم داشته باشد تا در روز مسابقه کاملاً آماده باشد؛ بقیه موارد به نظر من حواشی و جزئیات به درد نخور فوتبال است.
سرمربی سپاهان گفت: همیشه به بازیکنان گفتم که مهم نیست بازی شما را یک میلیون نفر میبینند یا ۱۰ هزار نفر، مهم این است که آن افراد با تمام وجود عاشق این لباس هستند و بازیکنان باید از این عشق مراقبت کنند.
نمیتوانم حسرت گذشته را بخورم
وی با بیان اینکه تیم خوبی داریم، افزود: البته زمانی به تیم اضافه شدم که تیم بسته شده بود و به خاطر اتفاقاتی که در کشور رخ داد، سرمربی سابق نیامد و هدایت تیم به من سپرده شد؛ اشتباهاتی داشتیم و یکی دو بازیکن تیم را در سختترین و حساسترین زمان ممکن از دست دادیم، اما نمیتوانیم بنشینیم و حسرت بخوریم که آیا میشد بازیکن بهتر یا خارجی آنچنانی گرفت یا نمیشد.
دنبال جذب بازیکنان معمولی نیستم
نویدکیا تصریح کرد: باید به داشتههای خود اعتماد کنیم و اگر توانستیم بازیکنی با کیفیت بالاتر از وضع موجود به تیم اضافه کنیم، این کار را انجام میدهیم، اعتقادی به اینکه صرفاً بازیکن معمولی جذب کنیم ندارم، تیم خوبی هستیم که حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
سرمربی سپاهان ادامه داد: من و همکارانم شبانه روزی فکر میکنیم و به دلیل کمبودهایی که داریم شاید ۷۰ تا ۸۰ بازیکن را چک کردیم، اما نمیخواهم بازیکنی را فقط به خاطر خارجی بودن جذب کنم.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر بازیکنان خارجی جذب شدند که شاید خیلی از آنها به کار تیم نیامدند، میشود به جای ۶ بازیکن خارجی که قرار است روی نیمکت بنشینند یا در زمین زیاد مؤثر نباشند، ۳ بازیکن جذب کنیم که بتوانند تفاوتها را رقم بزنند؛ بازیکن خارجی بیکیفیت فقط بحثهایی مانند دلالی و حواشی را به وجود میآورد.
مسیر سپاهان در سالهای گذشته رو به قهرمانی بوده است
نویدکیا با بیان اینکه درک میکنم هواداران روزهای سختی را گذراندند، چون همیشه دوست داشتند قهرمان شوند، خاطرنشان کرد:، اما باید واقعیتها را نیز در نظر گرفت؛ در لیگ انگلستان یا اسپانیا، ۵ تا ۶ تیم هزینه زیاد میکنند تا قهرمان شوند، اما همه در زمان واحد نمیتوانند این عنوان را کسب کنند.
سرمربی سپاهان گفت: قهرمانی یک مسیر دارد که باشگاه سپاهان در سالهای گذشته به خوبی آن را طی کرده است، خیلیها میگویند ما دوم یا سوم شدیم، اما من معتقدم تیمی که هر سال در میان ۳ تیم برتر لیگ حضور دارد، در مسیر درستی است و قطعاً به قهرمانی نیز خواهد رسید.
وی افزود: نمیدانم این اتفاق امسال باشد یا سال آینده اما هر سال این امکان وجود دارد و این موضوع جذابیت فوتبال را بیشتر میکند و باید کمی هم از فوتبال لذت ببریم و استرس و هیجان بیش از حد نداشته باشیم.
نویدکیا در پایان گفت: از اینکه طرفدار سپاهان هستیم کیف کنیم و از بازی تیم لذت ببریم؛ امیدوارم ما هم با بردن بازیها این لذت را بیشتر کنیم.
