به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال پسران آسیا، با حضور ۳۸ تیم از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵( یک تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در هفت گروه برگزار می‌شود و تیم نوجوانان کشورمان در گروه D در کنار هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان قرار گرفته که هند میزبان دیدارهای این گروه است.

برهمین اساس برنامه بازی‌های گروه نوجوانان کشورمان به شرح زیر اعلام شد:

اول آذر

* فلسطین - هند

*لبنان - چین تایپه

۳ آذر

* چین تایپه - ایران

* لبنان - فلسطین

۵ آذر

* ایران - لبنان

* هند - چین تایپه

۷ آذر

‌* هند - لبنان

‌* فلسطین - ایران

۹ آذر

* چین تایپه - فلسطین

* ایران - هند



لازم به توضیح است از هر گروه فقط تیم صدرنشین به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ صعود خواهد کرد که برای دومین دوره متوالی به میزبانی عربستان انجام می‌شود.

۸ تیمی که در دوره قبلی جام ملت‌ها موفق به صعود به جام جهانی شدند، به همراه قطر (میزبان جام جهانی) در مرحله مقدماتی حضور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای جام ملت‌های نوجوانان آسیا در حالی نزدیک به ۱۰۰ روز دیگر برگزار می‌شود که هنوز تکلیف سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال ایران پس از اخراج عباس چمنیان بابت نتایج ضعیفی که با این تیم در جام ملت‌های آسیا گرفت، مشخص نیست.