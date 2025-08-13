کمیسیون عملیات فراجا برای تأمین امنیت مراسم جاماندگان اربعین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین کمیسیون عملیات فراجا به منظور تأمین نظم و امنیت برگزاری مراسم راه پیمایی جاماندگان اربعین حسینی به ریاست سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برگزار شد.

سردار رضایی در این کمیسیون که به منظور تأمین نظم و امنیت مراسم راه پیمایی جاماندگان اربعین حسینی، اظهار داشت: در ابتدا یاد همه شهدای انقلاب، ۸ سال دفاع مقدس، مدافعین حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی که با همه کینه‌ها به کشورمان حمله کردند و نیز تعدادی از همکاران ما را در حال خدمت به مردم بودند را شهید کردند، را گرامی می‌داریم، خصوصاً سردار شهید "لطفی" که جای او همواره در این جلسات خالی است را گرامی می‌داریم.

وی افزود: خوشبختانه روحیه و انگیزه کارکنان در فراجا خصوصاً همکاران ما در مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بسیار بالاست و به نوعی اقداماتی که در این مجموعه انجام می‌شود را می‌توان با اقدامات موجود در مرزبانی مقایسه کرد و به نظر خدمات مجاهدگونه ای در این مجموعه صورت می‌پذیرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه باید بر اساس تجارب سال‌های گذشته مشکلات نواقص احصا شود، خاطر نشان کرد: این مراسم فرصتی برای خدمت به مردم و عزیزانی است که باید قدردان آن باشیم و از این فرصت معنوی به نحو احسن بهره ببریم.

سردار رضایی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت هوشمندانه و میدانی مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ آمار و ارقام نشان دهنده این مهم است و شاهد کاهش وقوع جرایم در پایتخت نسبت به میانگین کشوری هستیم.

وی بر لزوم به کارگیری نیروهای مشتاق و مخلص برای خدمت به مردم در مراسم جاماندگان راهپیمایی اربعین حسینی تأکید کرد و افزود: برابر تدابیر ابلاغی فرمانده کل انتظامی نیروهای به کار گرفته شده در مرزهای کشور نیز کسانی بودند که مشتاقانه درخواست حضور در این مأموریت را داشتند.

سردار رضایی بر لزوم هوشیاری و مراقبت در این مراسم تأکید کرد و افزود: همه باید قدردان این فرصت و خدمت به زائران و جاماندگان در مسیرهای راه پیمایی باشیم.

این مقام ارشد انتظامی کشور با بیان اینکه یکی از رکن‌های اصلی ما آموزش بوده و در کمیسیون‌های عملیات نیز مؤثر است، اظهار داشت: همه کارکنان پاسگاه و کلانتری در دانستنی قضائی و حقوقی می‌بایست آموزش مستمر ببینند.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه آموزش نظامی و انتظامی و دفاعی باید مدنظر باشد و بحث بسیار مهمی که در فراجا برایمان مهم است افزایش تعاملات است، خاطر نشان کرد: اگر ارتباطات مؤثر و مستمر باشد قطعاً پیشرفت حاصل می‌شود.

وی بر همکاری بین‌سازمانی و تقویت همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی به منظور اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات نیز اشاره و افزود: باید با تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از روش‌های تحلیلی برای شناسایی الگوها و پیش‌بینی رفتارهای مجرمانه گام برداریم.

در این نشست که با تمرکز بر تحلیل نقاط قوت و ضعف مأموریت‌های پیشین و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارتقای امنیت آینده طراحی شده بود، خاطر نشان کرد: باید نقاط قوت و ضعف عملیاتی شناسایی و رویکرد اصلی ما در این کمیسیون ارزیابی عملکرد گذشته و رفع معایب باشد.

وی به‌ویژه بر لزوم افزایش تعاملات بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید داشت و خاطر نشان کرد: مشارکت مردم و نهادهای محلی کلید تحقق امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ مانند اربعین است.

سردار رضایی تمرکز بر آموزش نیروها، اشراف اطلاعاتی و همکاری‌های بین‌سازمانی را نشان‌دهنده تلاش فراجا برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها عنوان کرد و افزود: پلیس قاطعانه با افرادی که هدفمند پلاک خودرو را مخدودش می‌کنند، برخورد خواهد کرد.