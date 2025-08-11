اربعین، رسانه جهانی مقاومت است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، علی شمشیری عضو پژوهشگاه شهید سلیمانی در نشست علمی «الگوی زن مقاوم در نهضت عاشورا و حرکت اربعین» که با هدف تبیین نقش بانوان در مقاومت و بازخوانی جایگاه زن مسلمان در صحنههای تاریخساز برگزار شد، با یادآوری سخن تاریخی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۱ که فرمودند: «راه قدس از کربلا میگذرد»، گفت: در آن سالها و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، صدام و حزب بعث تصور میکردند ظرف ۱۰ روز میتوانند ایران را تسخیر کنند، اما امام با روحیهبخشی و بسیج مردم، این توهم را باطل کردند.
وی افزود: پیش از انقلاب، ایران فاقد توان موشکی بود، اما با روحیهای که امام به ملت دادند، این توان ایجاد شد و دشمن شکست خورد. جنگ تحمیلی پرده از چهره واقعی بدخواهان برداشت و به ملتها نشان داد میتوان بدون اتکا به ابرقدرتها سالها مقاومت کرد. این الگو الهامبخش ملت فلسطین و جبهه مقاومت شد و در جنگهای ۸ روزه، ۱۲ روزه و ۳۳ روزه، هیمنه رژیم صهیونیستی را شکست.
شمشیری ادامه داد: مقاومتی که پایهگذار آن امام (ره) بودند، در دوره رهبری مقام معظم رهبری به نقطه اوج رسید و حتی دشمنان بزرگ نیز نتوانستند آن را از بین ببرند. در جنگ تحمیلی ۲۴۰ هزار شهید تقدیم کردیم و این نشان داد که مقاومت واقعی یعنی ایستادگی تا پیروزی. همانطور که امام فرمودند: «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته» و جایگاه امروز ایران مدیون خون شهداست.
در ادامه عضو هیئت علمی پژوهشکده زن، با بیان اینکه جریان حق همواره در مسیر خلوص و تمدنسازی حرکت کرده، گفت: از آغاز شکلگیری امت یهود، آنها به دنبال تسلط بر ثروت و رسانه بودهاند تا با پول، جهان را تابع خود کنند و با رسانه، روایتهای نادرست خود را غالب سازند و حقیقت را پنهان کنند.
وی افزود: اگر مقاومت بخواهد نگاهی تمدنی داشته باشد، باید قدرت خود را در ابعاد مختلف گسترش دهد. همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، ساخت قدرت باید از درون تقویت شود و در همه عرصهها نمود پیدا کند.
فریبا علاسوند در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت عظیم اربعین، بهویژه با حضور ۲۰ میلیونی زائران، فرصتی کمنظیر برای گسترش رسانه مقاومت است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
