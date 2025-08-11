  1. دین و اندیشه
اربعین، رسانه جهانی مقاومت است

علاسوند گفت: اربعین ۲۰ میلیونی فرصتی استثنایی برای تقویت رسانه مقاومت و بازخوانی جایگاه زن مسلمان در صحنه‌های تاریخ‌ساز است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، علی شمشیری عضو پژوهشگاه شهید سلیمانی در نشست علمی «الگوی زن مقاوم در نهضت عاشورا و حرکت اربعین» که با هدف تبیین نقش بانوان در مقاومت و بازخوانی جایگاه زن مسلمان در صحنه‌های تاریخ‌ساز برگزار شد، با یادآوری سخن تاریخی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۱ که فرمودند: «راه قدس از کربلا می‌گذرد»، گفت: در آن سال‌ها و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، صدام و حزب بعث تصور می‌کردند ظرف ۱۰ روز می‌توانند ایران را تسخیر کنند، اما امام با روحیه‌بخشی و بسیج مردم، این توهم را باطل کردند.

وی افزود: پیش از انقلاب، ایران فاقد توان موشکی بود، اما با روحیه‌ای که امام به ملت دادند، این توان ایجاد شد و دشمن شکست خورد. جنگ تحمیلی پرده از چهره واقعی بدخواهان برداشت و به ملت‌ها نشان داد می‌توان بدون اتکا به ابرقدرت‌ها سال‌ها مقاومت کرد. این الگو الهام‌بخش ملت فلسطین و جبهه مقاومت شد و در جنگ‌های ۸ روزه، ۱۲ روزه و ۳۳ روزه، هیمنه رژیم صهیونیستی را شکست.

شمشیری ادامه داد: مقاومتی که پایه‌گذار آن امام (ره) بودند، در دوره رهبری مقام معظم رهبری به نقطه اوج رسید و حتی دشمنان بزرگ نیز نتوانستند آن را از بین ببرند. در جنگ تحمیلی ۲۴۰ هزار شهید تقدیم کردیم و این نشان داد که مقاومت واقعی یعنی ایستادگی تا پیروزی. همان‌طور که امام فرمودند: «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته» و جایگاه امروز ایران مدیون خون شهداست.

در ادامه عضو هیئت علمی پژوهشکده زن، با بیان اینکه جریان حق همواره در مسیر خلوص و تمدن‌سازی حرکت کرده، گفت: از آغاز شکل‌گیری امت یهود، آن‌ها به دنبال تسلط بر ثروت و رسانه بوده‌اند تا با پول، جهان را تابع خود کنند و با رسانه، روایت‌های نادرست خود را غالب سازند و حقیقت را پنهان کنند.

وی افزود: اگر مقاومت بخواهد نگاهی تمدنی داشته باشد، باید قدرت خود را در ابعاد مختلف گسترش دهد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، ساخت قدرت باید از درون تقویت شود و در همه عرصه‌ها نمود پیدا کند.

فریبا علاسوند در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت عظیم اربعین، به‌ویژه با حضور ۲۰ میلیونی زائران، فرصتی کم‌نظیر برای گسترش رسانه مقاومت است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

