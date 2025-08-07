به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنجشنبه با هدف گسترش زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم استان قم برگزار شد، عملیات احداث سه مجموعه آموزشی شامل مدرسه ۱۲ کلاسه محمدرسولالله (ص)، هنرستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا (س) و مدرسه ۱۵ کلاسه حضرت امام حسن مجتبی (ع) به طور رسمی آغاز شد.
این پروژهها با برنامهریزی فشرده طی مدت یک سال به بهرهبرداری خواهند رسید.
مهندس بهنامجو، استاندار قم، در این آئین با تأکید بر جایگاه والای خیرین در توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: ما قدردان خدمات ارزشمند خیرین استان هستیم و همراهی این بزرگواران در رفع محرومیتها، بهویژه در حوزه آموزش، یک پشتوانه مهم برای پیشبرد اهداف توسعهای استان است.
وی با اشاره به خدمات مستمر حاج محمد اسماعیلی نظر در عرصه مدرسهسازی، افزود: این اقدامات برخاسته از نیتی الهی و دغدغهای عمیق نسبت به ارتقای سطح آموزشی نسل آینده است و شایسته تکریم و الگوگیری است.
حاج محمد اسماعیلی نظر، خیر مدرسهساز و بانی این سه پروژه، در سخنانی عنوان کرد: تمامی اعمال ما باید برای رضای خداوند باشد و اگر نیتمان خدایی باشد، موفقیت حاصل خواهد شد.
وی افزود: تا زمانی که توان و توفیق دارم، در مسیر توسعه فضای آموزشی استان قم گام خواهم برداشت تا دانشآموزان بدون دغدغه و در محیطی آرام به کسب علم و دانش بپردازند.
محمدجواد محمدیسعید، مدیرکل آموزشو پرورش استان قم نیز در این مراسم با اشاره به چالشهای پیشروی حوزه تعلیم و تربیت در قم گفت: در حال حاضر استان قم نیازمند احداث دستکم ۱۱۰ مدرسه جدید است و امروز شاهد آغاز ساخت سه مدرسه دیگر با همت یکی از خیرین بزرگوار هستیم که بدون شک گامی مؤثر در مسیر جبران این کمبود خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در امر مدرسهسازی، الگویی درخشان برای سایر نقاط کشور است و این روحیه جهادی و انساندوستانه، سرمایهای معنوی برای جامعه به شمار میرود.
ابوالفضل هندویان، عضو مجمع خیرین مدرسهساز کشور نیز با اشاره به طرحهای جاری در استان قم بیان کرد: طی ماههای اخیر، ساخت ۴۰۰ کلاس درس و کارگاه فنی با همت خیرین آغاز شده که این طرحها مجموعاً ۷۵ هزار مترمربع به زیربنای آموزشی استان اضافه خواهد کرد.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بنیادین علم در پیشرفت کشور تصریح کرد: اگر امروز کشورمان در برابر تهدیدها مقاوم و عزتمند ایستاده، این اقتدار برگرفته از تلاشهای علمی و دانشمحور فرزندان ایران است.
محمد منان رئیسی، دیگر نماینده مردم قم نیز در سخنانی با اشاره به نیت خالصانه حاج محمد اسماعیلی نظر گفت: این پروژه از آن جهت ارزشمند است که با نیت خدایی آغاز شده و چنین اعمالی قطعاً تأثیرگذار، ماندگار و تحسینبرانگیز خواهند بود.
در حاشیه این مراسم، مهندس محمدامین اسماعیلی نظر، مدیرعامل مؤسسه خیریه امین با ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: با پیگیریها و تلاشهای حاج محمد اسماعیلی نظر، این مؤسسه تاکنون موفق به احداث ۲۰ مدرسه، ۲۸ مسجد و دو زائرسرا شده است. همچنین ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی ویژه زوجهای نیازمند نیز در دستور کار قرار دارد.
