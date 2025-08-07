به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو در حاشیه بازدید از پروژههای مسکن در حال احداث سایت ۲۲ هکتاری پردیسان، با اشاره به روند رو به رشد اجرای این طرح اظهار داشت: این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و طبق اعلام مسئولان، تا اسفند ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در صورت نیاز، از تمام ظرفیتهای موجود برای تسریع در تکمیل پروژه استفاده خواهد شد، افزود: با بهرهبرداری از این طرح، ۱۷۹۰ خانواده با جمعیتی نزدیک به شش هزار نفر از مزایای مسکن ملکی برخوردار خواهند شد.
استاندار قم با اشاره به پیشرفت ۵۰ تا ۶۵ درصدی بخشهای مختلف پروژه ادامه داد: عملیات اجرایی خدمات زیربنایی از جمله آب، گاز و فاضلاب نیز در حال انجام است و امیدواریم این بخشها به موقع تکمیل شود.
بهنامجو همچنین با تأکید بر لزوم کاهش فشار مالی بر خانوادهها تصریح کرد: هزینه برخی خدمات زیربنایی به صورت جداگانه پرداخت میشود تا بار مضاعف اقتصادی بر دوش مردم تحمیل نشود.
وی با اشاره به مطالبه مردم برای تسریع در تحویل واحدها گفت: دغدغههایی نظیر جابهجایی دانشآموزان در میانه سال تحصیلی نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش داریم پروژه در زمان مقرر به اتمام برسد.
استاندار قم در پایان از تلاشهای بنیاد مسکن و سایر دستگاههای اجرایی در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری همهجانبه، پروژه در موعد تعیینشده به بهرهبرداری برسد.
نظر شما